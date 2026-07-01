Los dietistas coinciden en cuál es el snack perfecto para cuidar la salud del corazón y el cerebro

Varios tentempiés saludables (Magnific)

Elegir un tentempié saludable puede marcar la diferencia en la calidad de la alimentación diaria. Entre las múltiples opciones disponibles, desde una galleta de chocolate hasta una pieza de fruta, los dietistas coinciden en destacar un alimento que reúne un elevado valor nutricional y numerosos beneficios para la salud: el yogur griego.

Además de ser una fuente de proteínas de alta calidad, este producto lácteo aporta probióticos, minerales esenciales y otros nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo. De hecho, su consumo habitual puede favorecer la salud cerebral, cardiovascular e intestinal, convirtiéndolo en una opción recomendable para combatir el hambre entre comidas sin renunciar a una dieta equilibrada.

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Uno de los principales atributos del yogur griego es su contenido en probióticos, microorganismos beneficiosos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Según la dietista registrada Lotta Andonian, estos microorganismos desempeñan un papel clave en el denominado eje intestino-cerebro, el sistema de comunicación que conecta ambos órganos e influye en el estado de ánimo, la memoria y otras funciones cognitivas.

La especialista explica que los alimentos fermentados, como el yogur, podrían contribuir a reducir el riesgo de padecer trastornos como la depresión, la ansiedad e incluso enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la demencia o el Alzheimer. Asimismo, los probióticos ayudarían a disminuir la neuroinflamación y a mejorar la comunicación entre las neuronas mediante una mayor eficacia en la señalización de los neurotransmisores.

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Yogur griego con muesli y arándanos (Magnific)

El efecto del yogur en el corazón

Los beneficios del yogur griego no se limitan al cerebro, pues la evidencia científica también apunta a un efecto positivo sobre la salud cardiovascular. Andonian destaca una revisión de estudios que analizó en 2022 datos de cerca de 900.000 personas y concluyó que el consumo de yogur se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por esta causa.

Este efecto protector podría estar relacionado con la presencia de minerales como el potasio, el calcio y el magnesio, nutrientes que contribuyen al control de la presión arterial. Mantener unos niveles adecuados de estos minerales resulta esencial para preservar la salud del sistema circulatorio y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

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En la misma línea, la dietista registrada Sarah Glinski señala que los productos lácteos fermentados favorecen la producción de compuestos bioactivos con capacidad para reducir tanto la presión arterial como la inflamación, dos factores estrechamente vinculados al desarrollo de enfermedades del corazón.

Además, el elevado contenido en calcio del yogur podría contribuir a disminuir los niveles de triglicéridos y mejorar la relación entre el colesterol HDL, conocido como “colesterol bueno”, y el LDL o “colesterol malo”. Estas mejoras se asocian con una menor probabilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares y otros problemas cardiovasculares.

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Romina Pereiro nos enseña a hacer un postre light a base de manzana, yogur y huevo.

Así actúa el yogur griego en la salud intestinal

La salud intestinal constituye otro de los ámbitos donde el yogur griego ha demostrado ofrecer varias ventajas. Glinski explica para el mismo medio que dos de las cepas probióticas más habituales presentes en este alimento, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal.

Estos microorganismos estimulan la producción de ácidos grasos de cadena corta, sustancias que ayudan a reducir la inflamación del intestino y contribuyen a mantener una barrera intestinal saludable. Un correcto funcionamiento de esta barrera resulta fundamental para proteger al organismo frente a agentes patógenos y favorecer una adecuada absorción de nutrientes.

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La investigación también ha relacionado el consumo de yogur con una posible reducción del riesgo de cáncer colorrectal. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, los productos lácteos fermentados forman parte de los alimentos que pueden contribuir a proteger la salud del colon dentro del contexto de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.

Los especialistas recomiendan optar por yogures naturales, sin azúcares añadidos, y potenciar aún más su valor nutricional acompañándolos de frutas frescas, frutos secos o semillas. De este modo, el yogur griego se convierte en un tentempié completo, rico en proteínas, fibra y grasas saludables, capaz de aportar saciedad y beneficios para la salud en diferentes etapas de la vida.

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