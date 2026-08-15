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Ni periodista ni princesa, José Corbacho revela el trabajo soñado de la reina Letizia que podría ejercer en secreto: “Le dije que lo hiciera con seudónimo”

El director coincidió con la monarca en el Atlàntida Film Fest de 2025 y pudieron tener una pequeña conversación

José Corbacho cuenta la profesión frustrada de la reina Letizia (Europa Press)
José Corbacho cuenta la profesión frustrada de la reina Letizia (Europa Press)
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La reina Letizia ha dejado ver en Mallorca una vocación frustrada ligada al cine: le confesó a José Corbacho que le habría gustado ser crítica cinematográfica, una escena que surgió tras la proyección de un documental sobre salud mental en el Atlàntida Film Fest de 2025 y que encaja con el interés público y sostenido de la monarca por ese ámbito.

Corbacho ha contado en el programa A la carta, de la Cadena SER, que la conversación se produjo después de presentar En un lugar de la mente, un documental que dirigió junto a Catalina Solivellas y que sigue la creación de una compañía teatral formada por actores y actrices amateurs de Mallorca diagnosticados con problemas graves de salud mental. El cómico y cineasta ha relatado que todo comenzó durante el coloquio posterior a la proyección, cuando desde el escenario invitaron al público a intervenir.

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En la penumbra, cuenta, se levantó una mano y él pensó que era una asistente más, hasta que al encenderse la luz descubrió que quien quería hablar era la reina de España. Corbacho ha vinculado esa reacción al interés que la reina mantiene desde hace años por las cuestiones relacionadas con la salud mental: “Se levantó una mujer para intervenir y resultó ser la reina. Nos hizo una crítica maravillosa, la verdad. Le encantó el proyecto porque siempre ha estado muy implicada con la salud mental”.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía salen del cine Rivoli tras ver 'En un lugar de la mente' (Europa Press)
La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía salen del cine Rivoli tras ver 'En un lugar de la mente' (Europa Press)

La reina Letizia quería ser crítica de cine

Después de esa intervención pública, ambos pudieron hablar en un corrillo. Fue ahí donde, según su relato, la reina le explicó que, de no haberse dedicado al periodismo y después a la Corona, le habría encantado ejercer como crítica de cine: “Me dijo que su profesión frustrada sería la de crítica de cine, que le hubiera encantado”. Corbacho le respondió con una broma que prolongó el tono distendido de la conversación: “Todavía está usted a tiempo”.

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Enseguida, la reina Letizia pensó en el revuelo que podría causar con ello: “Me dijo: ‘Hombre, no sé yo’. Y le contesté: ‘Con seudónimo, porque si no todo el mundo estará buscando las críticas de la reina’“. Quizás la monarca decidiese seguir el consejo de Corbacho y lleve desde entonces publicando artículos dando su opinión sobre cine sin que nadie conozca su verdadera identidad.

La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

La reina Letizia y su cita anual en Mallorca

De no ser así, al menos para el cineasta aquella escena tuvo un efecto directo sobre el equipo de la película: “La verdad es que nos hizo una crítica muy bonita del documental. A nuestros actores y actrices les encantó ese momento y ya solo por eso valió la pena”. La anécdota se sitúa en una de las visitas estivales de doña Letizia a Mallorca, donde ya son varias las ediciones del festival en las que ha respaldado con su presencia esta cita cinematográfica. Por ejemplo, en la edición de este año, antes de sus vacaciones privadas, pudo saludar a Javier Bardem.

En esa visita a los Cines Rívoli en la que la reina se convirtió en protagonista de la anécdota no estaba sola, sino que la acompañaban la princesa Leonor y la infanta Sofía. La escena que ahora ha salido a la luz quedó marcada por una intervención espontánea de la monarca y por una conversación posterior en la que afloró esa inclinación no ejercida hacia la crítica cinematográfica.

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