Un bebé, un embrión equivocado y 25 parejas que podrían ser sus padres biológicos: el error de un hospital italiano que sigue sin explicación

Un bebé sujeta la mano de su madre (Magnific)

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Una prueba de ADN convirtió un nacimiento en una incógnita que, más de un año después, todavía sigue sin resolverse. En Nápoles, una pareja descubrió que la niña nacida tras un tratamiento de reproducción asistida no tenía vínculo genético con ellos. Ahora, la investigación busca esclarecer cómo pudo producirse el error, mientras 25 parejas atendidas en el mismo período podrían estar vinculadas al origen biológico de la menor.

La niña nació en junio de 2025 en el Hospital San Paolo, donde su madre, de 36 años, había recibido un embrión como parte de un tratamiento de reproducción médicamente asistida, según informa el medio italiano Corriere della Sera. Tras el nacimiento, los análisis genéticos determinaron que la menor no tenía vínculo biológico con la pareja que había recurrido al procedimiento.

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La principal hipótesis apunta a una posible confusión en la identificación de las muestras. Según la información conocida hasta ahora, el embrión podría haber estado en una probeta cuya etiqueta contenía un nombre incorrecto. Sin embargo, todavía no se ha podido determinar con exactitud cuándo ni cómo se produjo la equivocación.

Un bebé en una cuna (Magnific)

La investigación tomó una nueva dimensión al conocerse que 25 parejas habían sido tratadas en el hospital durante el mismo período en el que se produjo el error. Los padres de la menor presentaron una denuncia y, más de un año después de los hechos, decidieron recurrir a un nuevo abogado para intentar obtener información sobre el destino de otros cinco embriones que les pertenecían y que permanecían conservados en el centro.

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Entre esas 25 parejas, una decidió también ponerse en contacto con el mismo abogado. El matrimonio lleva un año reclamando información sobre sus embriones y ahora quiere saber qué ocurrió con los blastocistos que permanecían en el centro. Pero hay otra preocupación que ha cobrado fuerza desde que conocieron el caso: que la niña pueda ser su hija biológica.

El hombre, un empresario de 49 años, contó que su esposa no deja de planteárselo: “Mi mujer repite que podría ser nuestra hija”. Aun así, asegura que su intención no es separar a la menor de la mujer que la gestó y la dio a luz. “Por mi parte, jamás quitaría a la niña a la mujer que la llevó en su vientre y la dio a luz. Pero queremos claridad”, afirmó.

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Errores con la gestión de los datos en el hospital

El caso también puso bajo la lupa el funcionamiento del servicio de reproducción asistida del hospital. Una inspección conjunta del Centro Nacional de Trasplantes y del Ministerio de Sanidad italiano, realizada a finales de julio de 2025, detectó varias deficiencias en la gestión de los datos y en los sistemas de registro.

Una madre con su bebé recién nacido aprendiendo a andar (Canva)

Los inspectores habrían encontrado errores en las transcripciones, información incompleta y problemas relacionados con los archivos digitales utilizados para gestionar los tratamientos. Uno de esos registros, según trascendió a medios locales, solo podía ser consultado mediante una contraseña que estaba en poder de un médico que ya no trabajaba en el hospital.

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La investigación está a cargo de los Carabinieri del NAS de Nápoles, bajo la coordinación de la Fiscalía local, que busca determinar cómo se produjo la confusión y si hubo fallos en los procedimientos. Por ahora, el expediente contempla una posible hipótesis de lesiones culposas, mientras continúan las pesquisas.