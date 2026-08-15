Un experto lo confirma: estos son los tres errores que están desgastando tu jardín este verano

Mujer en su jardín. (Magnific)

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Tener jardín en casa es, sin duda, una suerte que no todo el mundo tiene. Para los amantes de las plantas y la naturaleza, contar con un espacio exterior permite disfrutar de un pequeño rincón tranquilo sin necesidad de salir de casa. Sin embargo, mantenerlo en buenas condiciones requiere ciertos cuidados y prestar atención a las necesidades de cada especie.

Esto es algo que conocen en Jardines con Vida, una empresa que se dedica al paisajismo y al diseño de exteriores. Por este motivo, han publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@jardinesconvida) explicando los tres errores que desgastan tu jardín en verano.

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Regar todos los días con poca agua

El primero de los fallos más habituales tiene que ver con el riego. Hacerlo todos los días y con poca cantidad de agua puede provocar que la humedad se concentre en las capas más superficiales del suelo, por lo que el agua no llega a la raíz.

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda precisamente lo contrario: realizar riegos menos frecuentes, pero más abundantes, para que el agua penetre en profundidad y favorezca el desarrollo de raíces más profundas.

La organización aconseja comprobar que la tierra esté húmeda a 15 centímetros de profundidad en plantas que lleven tiempo en ese sustrato. En el caso de árboles y arbustos recién plantados, es aconsejable que llegue entre 20 y 30 centímetros. Cabe destacar que esto son recomendaciones generales, pero cada especie necesita cuidados específicos.

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Durante los meses de más calor no se trata simplemente de aumentar la frecuencia del riego, sino de adaptarlo a las necesidades de cada planta, al tipo de suelo y a las condiciones meteorológicas. Un riego profundo y bien dirigido puede ser más eficaz que pequeñas cantidades de agua aplicadas continuamente.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Cortar el césped demasiado

El segundo error está relacionado con el césped. En verano, especialmente cuando las temperaturas son elevadas y existe poca humedad en el suelo, cortarlo demasiado puede debilitarlo. Según la RHS, realizar cortes muy bajos durante periodos secos puede hacer que el césped sea más vulnerable, mientras que elevar la altura de corte favorece un sistema radicular más profundo y una mayor resistencia frente a la sequía.

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Jardines con Vida recomienda mantenerlo como mínimo a cuatro centímetros. La altura exacta, no obstante, puede variar según el tipo de césped y la época del año. Si el calor es especialmente intenso o el césped deja de crecer, incluso puede ser preferible espaciar la siega o detenerla temporalmente.

El momento en el que riegas también importa

El tercer consejo se centra en el momento elegido para regar. Jardines con Vida recomienda hacerlo por la mañana, antes de que salga el sol. La RHS coincide y señala que las primeras horas son las más adecuadas, ya que se reduce la evaporación. Regar por la noche no perjudica necesariamente a las plantas, aunque mantener las hojas húmedas puede generar enfermedades fúngicas. Por ello, es preferible echar el agua directamente a la tierra.

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