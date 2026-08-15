Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Puesto de control establecido en la salida de Castillejos hacia Ceuta este viernes. (EFE/ Mohamed Siali)

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Pese a la calma tensa que se respira en la parte española de la frontera de Ceuta, al lotro lado Marruecos ha repelido esta mañana un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de cientos de migrantes -la mayoría, de origen subsahariano- que se habían ocultado a las afueras de Fnideq (Castillejos en español).

Así se lo han asegurado a EFE fuentes de Seguridad marroquíes, que han indicado que el incidente entre fuerzas del orden y los migrantes que buscan cruzar la frontera se ha registrado en una zona montañosa en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta.

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Los migrantes, atraídos por los mensajes que animaban a cruzar la frontera este 15 de agosto, siguen por la zona después de que los agentes marroquíes les dispersaran. La frontera está blindada por miles de agentes en la parte española y en la parte de Marruecos con el objetivo de que no vuelva a ocurrir la situación de descontrol del pasado 30 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron masivamente de Marruecos hacia Ceuta.

Mientras, el centro urbano de Fnideq (Castillejos) ha amanecido en calma con la presencia del importante despliegue policial. Hay controles en las principales carreteras de acceso a Castillejos, en especial en las procedentes de Tetuán y Tánger, para que no se produzcan acumulaciones de personas, y durante la madrugada se intensificaron las tareas de vigilancia en las inmediaciones de la frontera con Ceuta, tanto en tierra como en el mar, con la intervención de lanchas rápidas de la Marina Real marroquí y drones.

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Patrullas de la Marina Real de Marruecos en la parte marroquí. (REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo)

El temor a que se produzca algo parecido a lo que sucedió la última semana de julio se ha gestado -como en la anterior ocasión- por los mensajes que se han difundido en redes sociales en los que se alienta a intentar cruzar a pie o a nado al enclave español. Dos semanas después y aunque la gran mayoría de los que cruzaron volvieron, la situación en Ceuta está lejos de solucionarse: la infraestructura de acogida y de peticiones de asilo está colapasada y el saldo de víctimas que se ahogaron en el mar en el intento de llegar a las costas españolas asciende a 141 personas.