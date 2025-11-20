Figaredo (Vox) no condena el franquismo y dice que España padece ahora "el peor Gobierno de la historia"

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha eludido condenar la dictadura franquista, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, y ha asegurado que actualmente "España tiene el peor Gobierno de la historia".

En una entrevista concedida a 'En boca de todos', recogida por Europa Press, Figaredo ha sido requerido por su opinión sobre la dictadura franquista, pero ha evitado condenarla y se ha limitado a señalar que se trata de "una etapa de la historia" de España y que Vox él no va a decir a los españoles "cómo tienen que pensar".

"Que los españoles estudien la historia, que cada cual tenga su opinión, vamos a olvidar ya", ha indicado, subrayando que "el franquismo vive en las cabezas de los socialistas y los podemitas", que "lo necesitan en su discurso político".

COMODÍN DE FRANCO

"No sé qué harían sin Franco, todo el día es Franco, Franco, no paran de repetirlo, están obsesionados con ello", ha añadido Figaredo, que cree que el Gobierno instrumentaliza la figura del dictador para "tapar" los casos de presunta corrupción.

"Cada vez que tiene que tapar alguna vergüenza, cada vez que tiene alguna cosa asquerosa que esconder, ¿qué hace? Comodín de Franco", ha insistido.

Durante su entrevista, Figaredo ha aludido a las palabras que pronunció el líder de su partido, Santiago Abascal, en 2020, cuando dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez "es el peor de los últimos 80 años", lo que llevó al jefe del Ejecutivo a acusarle de añorar la dictadura. El secretario general del grupo parlamentario ha apostillado "España tiene el peor Gobierno de la historia".