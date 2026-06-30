Sara Arteo, odontóloga: “Si tu dentista no te hace esto en cada revisión, no te está cuidando”

Un odontólogo realizando una revisión en una clínica (Shutterstock)

Acudir al dentista una o dos veces al año es una de las recomendaciones más extendidas para mantener una buena salud bucodental. Sin embargo, no todas las revisiones son iguales. Más allá de detectar caries o realizar una limpieza, algunos profesionales defienden que una exploración completa debe evaluar otros factores que también pueden influir en el bienestar general del paciente.

La relación entre la salud oral y otras afecciones del organismo ha ganado protagonismo en los últimos años. Algunos problemas como el bruxismo, la tensión mandibular o el estado de los materiales utilizados en restauraciones dentales forman parte de un enfoque más amplio que busca identificar alteraciones que, en ocasiones, pueden pasar desapercibidas durante una revisión convencional.

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En esta línea se pronuncia la dentista Sara Arteo, quien, a través de un vídeo publicado en TikTok (@saraerosado), cuestiona el alcance de algunas revisiones odontológicas. “Si tu dentista no te hace esto en cada revisión, no te está cuidando, te está mirando los dientes y no es lo mismo”, afirma al comienzo de su intervención. Según explica, una revisión no debería limitarse a comprobar la presencia de caries o realizar una limpieza dental.

Lo que las revisiones estándares no detectan

En su opinión, muchos pacientes reciben un seguimiento centrado únicamente en las patologías dentales más evidentes, dejando de lado otros aspectos que también podrían aportar información relevante sobre su estado de salud. “La mayoría de los dentistas miran si tienes caries, te hacen una limpieza y hasta la próxima”, sostiene Arteo. Sin embargo, añade que “hay cosas que una revisión estándar no detecta”, por lo que considera necesario ampliar la evaluación clínica para detectar posibles alteraciones funcionales o valorar antecedentes que puedan tener repercusión en la salud oral.

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Entre los ejemplos que menciona la experta en su vídeo publicado en redes figura la articulación temporomandibular. “Tus problemas de migrañas pueden estar relacionados con tu tensión mandibular”, asegura la odontóloga. La literatura científica reconoce que determinados trastornos de la articulación temporomandibular y de la musculatura masticatoria pueden asociarse con cefaleas en algunos pacientes.

No obstante, es importante señalar que no todas las migrañas tienen un origen mandibular y su diagnóstico requiere una valoración individualizada.

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Vigilancia a los empastes para las caries

La dentista también hace referencia a los materiales utilizados en algunos tratamientos restauradores, como los que se utilizan para las caries. “Tus empastes tienen materiales que tu cuerpo lleva años intentando tolerar”, afirma en el vídeo de TikTok. Aun así, conviene recordar que los materiales empleados actualmente en odontología están regulados y sometidos a controles de seguridad, si bien existen situaciones específicas, como alergias o sensibilidades poco frecuentes, que deben ser evaluadas por los profesionales sanitarios cuando existen síntomas compatibles.

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Para Arteo, este tipo de cuestiones no deberían considerarse excepcionales. “Esto no son casos raros, son casos que la mayoría de profesionales deberían tener en cuenta”, sostiene. Por ello, la experta apuesta por una odontología con una visión más integral del paciente, en la que la exploración clínica vaya más allá de las piezas dentales y tenga en consideración aspectos funcionales y el historial médico.