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Una historia de las dentaduras postizas: cuando estas prótesis se hacían con dientes de soldados caídos en batalla

Las dentaduras postizas actuales se elaboran a partir de un molde y con materiales resistentes, como resina, zirconio o una aleación de metales

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Preparación de una dentadura postiza (Magnific)
Preparación de una dentadura postiza (Magnific)

Desde los neandertales que trataban las caries a golpe de piedra hace 60.000 años hasta las cirugías modernas para la extracción de un diente, la salud bucal ha supuesto todo un reto para la humanidad. Pese a que en ocasiones no pensamos con la importancia que debería en nuestra boca, todos nos acordamos de ella cuando tenemos un dolor de muelas.

Para muchos historiadores, el origen de los problemas dentales se remonta al Neolítico, hace aproximadamente diez mil años (según la región). La revolución neolítica fue un punto y aparte en la historia de la humanidad, pues trajo consigo la sedentarización, la jerarquización social, la cerámica, los rituales, la agricultura y la ganadería. Y fueron estas últimas las que cambiaron para siempre nuestra dieta.

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En los últimos años, diversos estudios han apuntado que los humanos del Paleolítico superior gozaban de una mejor salud bucal que las gentes del Neolítico o de la Edad de los Metales. De hecho, un estudio publicado en 2022 en la revista Nature Communications reveló, mediante el análisis de 76 muestras dentales, una mayor incidencia de caries y periodontitis en las poblaciones del final de la Edad de Piedra y el Calcolítico.

Lejos quedan los tiempos en los que una infección de la muela era una sentencia casi segura de muerte. Gracias al desarrollo de la ciencia, en la actualidad contamos con recursos suficientes para empastar una caries o eliminar el sarro sin grandes dificultades. Uno de estos grandes avances en la odontología ha sido, sin duda, la invención de la dentadura postiza.

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Estas prótesis dentales que se colocan directamente sobre la encía se utilizan para sustituir todas las piezas dentales, lo que supone una solución eficaz tanto desde el punto de vista estético como funcional. “Además de las ventajas de higiene, las prótesis de quita y pon tienen beneficios a nivel funcional, ya que reemplazan los dientes perdidos y restauran la forma y el soporte de los tejidos blandos, como la encía y los labios”, recoge el doctor Francisco Ferrer, especialista en estomatología.

El campo de batalla, una mina de dientes

Las dentaduras postizas no fueron, en su origen, tal y como las conocemos hoy. En la actualidad, cada una de ellas se fabrica de forma personalizada a partir de un molde y con materiales resistentes, como resina, zirconio o una aleación de metales.

Sin embargo, no siempre se realizaban con estos materiales. Desde finales del siglo XVIII hasta principios del XIX, las dentaduras postizas se hacían a partir de dientes de soldados muertos en batalla. “Si algo abundaba en esa etapa de la historia europea eran las guerras”, explica Lucas Maestre Molina, profesor de Historia y Geografía, en su libro Pequeñas historias que hacen historia (Luciérnaga, 2025).

En esa época se daba, además, “una demanda incipiente de dentaduras postizas debido al masivo consumo de azúcar en el seno de las clases sociales más opulentas”.

Una mujer en la consulta del dentista (Magnific)
Una mujer en la consulta del dentista (Magnific)

Los recolectores de dientes

Este hecho produjo una especie de mercado laboral diferente: los recolectores de dientes. Según explica el historiador, surgió una escalofriante profesión que consistía en pasearse por los campos de batalla “en búsqueda de dientes que extraían de la boca de sus numerosas víctimas”.

Posteriormente, estos se vendían para que los profesionales pudieran elaborar prótesis dentales a sus clientes, quienes “pagaban una importante cantidad de dinero por ellas”, concluye Mestre Molina.

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