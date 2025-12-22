España

Caries, bruxismo y sangrado de encías: los principales motivos por los que vamos al dentista

La ortodoncista Marta Cuadra revela a ‘Infobae’ cuáles son las patologías dentales más comunes

Una vez al año —incluso cada seis meses, en ciertos casos— es la frecuencia con la que los odontólogos recomiendan ir al dentista. Los dientes no son un asunto meramente estético, pues son múltiples los estudios que han evidenciado una relación entre la salud de la boca y la salud integral.

Muchas personas, ya sea por miedo o falta de tiempo, retrasan la visita a su dentista. También se da que hay quienes consideran que solo deben pedir cita cuando tienen dolor o molestias, pero esto no es así. La ortodoncista Marta Cuadra explica a Infobae que “la prevención siempre es más sencilla, menos invasiva y más económica”.

El dolor en los dientes suele ser el detonante por el que muchas personas van al dentista, pues es “una señal de alerta de que algo no va bien”. Las causas más frecuentes con las famosas caries, asegura Cuadra, “especialmente cuando no se tratan a tiempo y alcanzan capas más profundas del diente”.

Sin embargo, las caries no son siempre las únicas responsables. El dolor en las piezas dentales también puede estar provocado por infecciones, problemas de encías, fracturas de dientes, bruxismo o la erupción de las muelas del juicio. “En cualquier caso, el dolor nunca debe ignorarse y siempre es recomendable acudir al dentista para identificar la causa y tratarla adecuadamente”, cuenta la ortodoncista a este medio.

Cómo prevenir la sensibilidad dental

Otra de las dolencias más comunes que se encuentran los dentistas en consulta es la sensibilidad dental, que, aunque no llega a ser un dolor insoportable, sí incomoda en el día a día. Actividades como cepillarse los dientes, comer o beber ocasionan un pequeño dolor.

No obstante, esto puede prevenirse “manteniendo una correcta higiene bucal, utilizando un cepillo de cerdas suaves y evitando un cepillado demasiado agresivo”. La ortodoncista recuerda que es importante “usar pastas dentífricas específicas para dientes sensibles y reducir el consumo frecuente de alimentos y bebidas ácidas”. Además, “acudir regularmente al dentista permite detectar a tiempo problemas como la recesión de encías o el desgaste del esmalte, que suelen estar detrás de la sensibilidad”.

Cuando las encías sangran

La boca no solo se compone de los dientes y la lengua, pues a veces nos olvidamos de las encías. Estas también juegan un papel fundamental en la salud bucodental, porque en ellas también se acumulan las bacterias que pueden derivar en infecciones y demás problemas para el organismo.

Una afección común de ellas es el sangrado mientras nos cepillamos los dientes, lo que puede ser un signo de inflamación gingival. Normalmente, esta inflamación la causa la acumulación de placa bacteriana. “Cuando no se elimina correctamente, puede derivar en gingivitis o incluso en periodontitis, una enfermedad más avanzada que afecta al hueso que sostiene los dientes”, cuenta la ortodoncista a Infobae.

En cambio, hay quienes consideran que el sangrado de encías es normal o que lo ven como un problema menor. Cuadra es firme y recuerda que el sangrado de encías no es normal y, por tanto, “debe tratarse cuanto antes para evitar complicaciones mayores”.

