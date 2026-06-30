Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez "fuera del Ministerio del Interior". (Senado)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cerrado filas este martes con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante su comparecencia en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. El titular de Interior ha revelado que fue la propia responsable del Instituto Armado quien le informó de que una militante del PSOE, que después identificó como Leire Díez, se había interesado por la rehabilitación del comandante Rubén Villalba, investigado en la trama. “No tengo ninguna duda sobre la probidad y el buen hacer de la directora de la Guardia Civil”, ha afirmado, antes de insistir en que nunca ha conocido personalmente a Díez.

Marlaska ha asegurado que desconocía los encuentros mantenidos entre Mercedes González y Leire Díez porque, a su juicio, la directora general no tenía obligación de informarle de reuniones ajenas a sus funciones. “La directora no me tiene que hacer ningún comentario de sus encuentros con ningún militante del partido si no tiene relación con lo que es objeto de su función como directora”, ha sostenido durante su comparecencia.

PUBLICIDAD

Según ha explicado, la situación cambió cuando, en uno de esos encuentros, Leire Díez se interesó por la rehabilitación del comandante Rubén Villalba. Fue entonces cuando González decidió poner la conversación en conocimiento del ministro porque la petición “le llama la atención y no en positivo”.

A partir de ese momento, Marlaska ha explicado que la primera vez que tuvo noticia de la llamada ‘fontanera’ del PSOE fue a raíz de esa conversación con Mercedes González. “Creo que no me dice el nombre de Leire, pero no lo puedo afirmar, sino que se refiere a una persona del Partido Socialista interesada en la rehabilitación del comandante Villalba”, ha señalado el ministro.

PUBLICIDAD

La oposición cuestiona las explicaciones del ministro

Las explicaciones de Marlaska no han convencido a los grupos de la oposición. La senadora de UPN María Caballero le ha acusado de haber ofrecido versiones diferentes sobre los encuentros entre Mercedes González y Leire Díez y le ha reprochado que mantenga a la directora general de la Guardia Civil al frente de la institución.

El ministro ha rechazado esas críticas y ha negado que González ocultara información al Ministerio. “No engañó a nadie; otra cosa son las conclusiones que usted pueda sacar”, ha respondido, antes de reiterar que mantiene intacta su confianza en la directora. “No tengo el más mínimo indicio de lo contrario”, ha añadido, al tiempo que ha reivindicado el apoyo que, a su juicio, Mercedes González está prestando a la Guardia Civil con el refuerzo de medios materiales y el aumento de efectivos en la Unidad Central Operativa (UCO).

PUBLICIDAD

Caballero también ha preguntado al titular de Interior si había ordenado alguna investigación interna o si había apartado de sus funciones a algún responsable tras conocerse las actuaciones de Leire Díez. Marlaska lo ha descartado de plano. “Jamás diría ni he dicho a ningún funcionario público algo parecido a no investigar o dejar de investigar algún hecho”, ha afirmado. “Y a mí no me ha llegado ni nadie me ha trasladado, y estoy convencido de que nadie dependiente del Ministerio del Interior ha actuado en una forma como la indicada”, ha añadido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado (Fernando Sánchez / Europa Press)

“Si hubiera sido en esos términos, habría sido causa de cese”

Durante la comparecencia también ha intervenido el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, quien ha reprochado al ministro que el Ministerio negara inicialmente la existencia de reuniones entre Mercedes González y Leire Díez para reconocer posteriormente que sí se habían producido.

PUBLICIDAD

Marlaska ha defendido que no existe contradicción porque, según su versión, nunca se negó la posibilidad de encuentros privados, sino que estos no estuvieron relacionados con ninguna maniobra para interferir en investigaciones policiales. “No han existido en el término de que son reuniones en las que se ha hablado de la trama”, ha sostenido.

No obstante, sí ha admitido que el escenario habría sido distinto si se hubiera acreditado que esos contactos perseguían influir en el trabajo de la Guardia Civil. “Si hubiera habido un encuentro y a mí me hubiera demostrado la UCO un encuentro en esos términos, hubiera sido una causa razonable de cese”, ha reconocido en referencia a una hipotética destitución de Mercedes González.

PUBLICIDAD

El ministro ha insistido en que su confianza en la directora general sigue siendo “plena” y ha rechazado responder a quién daba mayor credibilidad entre las distintas versiones conocidas sobre los hechos.

Niega conocer a Leire Díez

A lo largo de su intervención, Marlaska ha reiterado que nunca ha mantenido relación con Leire Díez. “Desde luego no conozco ni he hablado nunca con Leire Díez”, ha asegurado, al tiempo que ha insistido en que la conversación con Mercedes González fue la primera ocasión en la que tuvo conocimiento de la militante socialista.

PUBLICIDAD

También ha explicado que fue posteriormente cuando la directora general volvió a trasladarle información relacionada con Díez tras recibir una nota de despacho de la Jefatura de Información. “Yo conozco la existencia de la trama cuando Mercedes González me comenta que ha llegado una nota de despacho de la Jefatura de Información”, ha indicado. Según ha relatado, dio instrucciones para que esa información fuera comunicada a la UCO.

El titular de Interior ha revelado igualmente que informó al presidente del Gobierno cuando trascendieron los audios de Leire Díez en los que se hacían referencias a miembros de la UCO y que también le comunicó que la militante socialista había planteado a Mercedes González la rehabilitación del comandante Rubén Villalba.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado (Fernando Sánchez / Europa Press)

“Jamás he ordenado dejar de investigar un hecho”

La comparecencia también ha servido para que Marlaska negara cualquier injerencia del Ministerio del Interior en las investigaciones relacionadas con el ‘caso Koldo’ o con la actuación de Leire Díez. “Jamás he ordenado a nadie dejar de investigar un hecho”, ha afirmado el ministro, que ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han actuado con plena autonomía. “En mi Ministerio, a diferencia de otros momentos, actuamos bajo el principio de legalidad, de neutralidad y dejando a las fuerzas y cuerpos de seguridad que investiguen”, ha señalado.

En ese contexto, ha rechazado que el Ministerio del Interior se haya visto afectado por la supuesta trama vinculada a Leire Díez. “La trama evidentemente está fuera del Ministerio, porque no es posible que este Ministerio sea infectado”, ha manifestado, antes de descartar su dimisión mientras siga contando con la confianza del presidente del Gobierno.

PUBLICIDAD