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La Séptima ficha a Alba Carrillo como rostro del magacín de fines de semana que prepara: competirá contra la productora que la expulsó de Telecinco

Tras presentar su propio espacio en Ten con ‘El sótano club’, Carrillo saltará al nuevo canal de TDT

La Séptima ficha a Alba Carrillo (Europa Press)
La Séptima ficha a Alba Carrillo (Europa Press)
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Alba Carrillo tendrá un programa en La Séptima, según Informalia. A partir del arranque de la nueva cadena de TDT, previsto para el 5 de noviembre, la televisiva volverá a la sobremesa de los fines de semana, aunque ya no en Telecinco, sino justo compitiendo contra Fiesta y otros espacios de corte similar como La Roca en laSexta.

La colaboradora y presentadora habría negociado ponerse al frente de un formato para las tardes de sábados y domingos impulsado por el proyecto que lidera el periodista José Miguel Contreras. El movimiento llega después del cierre de la primera temporada de El sótano club, el programa de Ten que Carrillo despidió el 30 de junio, esperando regresar en un primer momento. El formato no tuvo un gran impacto televisivo por la cadena en la que se emitía, pero sí logro dar mucho que hablar tanto en redes como en prensa.

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La incógnita, por ahora, es si su incorporación a la nueva cadena supondrá su salida de Ten. La segunda temporada del magacín está anunciada para septiembre tras el parón veraniego. Los espacios no coincidirían en fechas, pero, si Alba Carrillo decidiese solaparlos, supondría trabajar todos los días de la semana.

Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica dela familia de Rocío Jurado.

Alba Carrillo en La Séptima

La puesta de largo de La Séptima se celebrará a partir del 7 de septiembre en el FesTVal de Vitoria, la cita televisiva en la que la cadena prevé presentar sus caras y su programación antes del estreno de noviembre. Será entonces cuando se conozcan con detalle los formatos con los que arrancará el canal, anunciado inicialmente como puramente informativo, aunque con formatos híbridos que sumen entretenimiento, que debe ser el caso del espacio de Carrillo, que tampoco ha dudado nunca en hablar de política.

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Carrillo sería una de las incorporaciones destacadas de una estructura que ya ha anunciado el fichaje de Javier Ruiz, que deja Mañaneros en La 1 para integrarse en el proyecto, y de Rocío Delgado, elegida para presentar uno de sus formatos diarios. A esos nombres se suma también Daniel Fernández, hasta ahora director de Mañaneros 360 y con experiencia previa en El programa de Ana Rosa, La mirada crítica, Cuatro al día y Las mañanas de Cuatro. Alba Carrillo por su parte cuenta con experiencia en un sinfín de programas tanto de concursante, debutando en 2007 en Supermodelo, como de presentadora o colaboradora.

Alba Carrillo en 'El sótano Club' (Ten)
Alba Carrillo en 'El sótano Club' (Ten)

Las cadenas que dejó Alba Carrillo

La llegada de Carrillo a esa franja supondría además un reencuentro competitivo con Fiesta, un programa en el que colaboró junto a Emma García. Su etapa allí terminó tras el escándalo por su lío con Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de Unicorn Content y su salida de la productora en abril de 2023. El futuro espacio en La Séptima también la devolvería al trabajo estable de fin de semana, una dinámica que había mantenido en los últimos años como colaboradora de D Corazón en TVE.

La presentadora dejó de formar parte del programa presentado por Anne Igartiburu y Javi de Hoyos en mayo al rechazar la censura que RTVE pretendía imponerle tras sus críticas a MasterChef por fichar a Paz Vega, que podría pagar su deuda con Hacienda gracias al dinero ofrecido por la televisión pública. Mientras se perfila su salto a la nueva cadena, Carrillo ha compartido en sus redes sociales un crucero por el Mediterráneo junto a su hijo y sus padres. El viaje ha incluido paradas en Santorini, Mikonos, Éfeso, Pompeya y Roma.

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