La mansión en Marbella que Antonio Banderas podría regalar a su hija Stella del Carmen por su boda: tres plantas y 500 metros cuadrados

Según ha informado ‘La Razón’, el actor planea regalar a su hija una nueva casa familiar en la localidad malagueña más especial para ellos

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

La mansión 'La Gaviota' de
La mansión 'La Gaviota' de Antonio Banderas en Marbella (INFOBAE ESPAÑA).

A solo unos días de que Stella del Carmen Banderas se dé el “sí, quiero” con Alex Gruszynski, su padre, Antonio Banderas, vive uno de los momentos más especiales de su vida. Mientras ultiman los detalles del enlace, que se celebrará el 18 de octubre en la exclusiva Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid, el actor malagueño ve cómo toma forma su nueva mansión en Marbella, el lugar donde empezó todo. Un proyecto que no solo marca el renacer de su vínculo con la Costa del Sol, sino que podría convertirse en el regalo de bodas más especial para su hija.

El entorno elegido por Stella y Alex para su gran día no puede ser más idílico. Situada en el pequeño municipio vallisoletano de Sardón de Duero, la Abadía Retuerta LeDomaine es un antiguo monasterio románico reconvertido en hotel de lujo, rodeado de viñedos y con una bodega centenaria. Allí, bajo la mirada atenta de Antonio Banderas y Melanie Griffith —que se reencontrarán por este motivo—, se reunirán familiares y amigos íntimos de la pareja.

Aunque la novia hubiera deseado casarse en su Marbella natal, la logística y el deseo de privacidad pesaron más. Sin embargo, la ciudad andaluza sigue presente en esta historia, ya que el actor estaría ultimando un proyecto que podría servir como símbolo de continuidad familiar: una nueva mansión a orillas del Mediterráneo.

Publicación de Stella del Carmen
Publicación de Stella del Carmen (Instagram)

Durante décadas, La Gaviota fue más que una casa: fue el punto de encuentro de los Banderas-Griffith. Situada en la playa de Los Monteros, la vivienda se convirtió en un emblema de la Costa del Sol. Pero tras una larga batalla administrativa, en el verano de 2024 tuvo que ser demolida por haber sido edificada parcialmente sobre suelo público. La pérdida supuso un golpe sentimental para el actor, que pasó allí algunos de los momentos más felices junto a su familia.

Lejos de resignarse, Banderas decidió comenzar de nuevo. Según La Razón, en el mismo enclave privilegiado, Los Monteros, ha iniciado la construcción de una vivienda que promete superar en diseño y funcionalidad a su predecesora. Fuentes cercanas aseguran que la nueva propiedad contará con tres plantas, más de 500 metros cuadrados y espacios pensados tanto para la intimidad como para la celebración: una piscina con chiringuito, una sala de fiestas con capacidad para 1.200 personas e incluso una habitación del pánico en el sótano. Todo ello, a pie de playa y con un estilo arquitectónico moderno que no pierde la esencia mediterránea.

Y es que el intérprete habría querido preservar la estética mediterránea y los recuerdos familiares que impregnaban La Gaviota. El nuevo proyecto —que él mismo ha bautizado como 'Mi Calle’— combina líneas modernas, materiales andaluces y un diseño sostenible. Los trabajos están siendo ejecutados por empresas locales, como la constructora La Cuveña o los fabricantes de ladrillos Suspiro del Moro, con el objetivo de levantar una residencia que respire autenticidad malagueña.

Un refugio entre leyendas

No es casual que Banderas haya elegido Los Monteros. La zona ha sido, durante décadas, el epicentro del glamour en la Costa del Sol. Allí tuvieron casa nombres como Sean Connery, Deborah Kerr, Pierce Brosnan o Ronnie Wood, miembro de los Rolling Stones. El metro cuadrado se cotiza como oro, con precios que, según Idealista, superan los 5.200 euros, lo que convierte a este enclave en sinónimo de exclusividad.

Aunque Banderas ha asegurado en varias ocasiones que esta nueva vivienda será su refugio en España, el citado medio apunta que podría convertirse en el regalo de bodas de Stella del Carmen. Un gesto cargado de simbolismo, ya que la joven nació en Marbella y conserva un fuerte vínculo con la tierra de su padre. “Málaga es fascinante. Me encanta visitar a mi familia y lanzarnos a las calles, a que me enseñen sitios nuevos. Me apasiona descubrir los secretos de una ciudad tan especial y mágica como esta", confesó ella en una entrevista con Harper’s Bazaar.

A lo largo de los años, Stella ha mantenido una relación muy estrecha con Antonio. Tras el divorcio de sus padres, pasaba largas temporadas en nuestro país junto al actor, disfrutando de la vida familiar en la Costa del Sol. “Ojalá hubiera podido ir también al colegio en España y pasar más tiempo allí de niña. Pero el hecho de que no hable castellano perfecto o que sólo pueda ir unas veces al año no me hace menos española ni me hace sentir menos conectada a mi país. Tengo mucha suerte de pertenecer a ambos lugares. Eso me enseñó a adaptarme y un profundo aprecio por la diversidad”, explicó en esa misma conversación.

"ANTONIO BANDERAS" EN FAMILLE A
"ANTONIO BANDERAS" EN FAMILLE A MARBELLA AVEC "MELANIE GRIFFITH" ET FILLE STELLA DEL CARMEN "PLAN AMERICAIN"

