España

Exteriores eleva a 18 los españoles fallecidos y a 144 los desaparecidos en el doble terremoto de Venezuela

El último balance de Exteriores cifraba en 17 los españoles que han perdido la vida por causa del doble seísmo y en 138 los desaparecidos

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En la carretera hacia La Guaira, una iglesia destruida ponía de manifiesto la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles (NYT)
En la carretera hacia La Guaira, una iglesia destruida ponía de manifiesto la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles (NYT)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha actualizado este martes el balance de víctimas españolas tras los terremotos ocurridos la semana pasada en Venezuela. El último recuento eleva a 18 el número de españoles fallecidos y sitúa en 144 la cifra de desaparecidos, según los datos que maneja el Ministerio. En la comunicación anterior, facilitada el lunes, Exteriores había informado de 17 fallecidos y 138 desaparecidos.

Albares ha explicado que, además, se ha podido localizar a 12 españoles bajo los escombros. El Ministerio está trabajando en coordinación con las autoridades venezolanas para avanzar en las tareas de rescate y atender a las familias afectadas.

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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mantiene activo su dispositivo de emergencia y prepara el envío de más ayuda. Según ha detallado el ministro, este miércoles partirá un avión con el equipo ‘Start’ y un hospital de campaña de emergencia, recursos destinados a reforzar la asistencia a los heridos, cuya cifra sigue en aumento en el país sudamericano. “Seguimos movilizando la ayuda”, ha explicado el ministro, expresando que en este momento es “muy necesario” ese hospital de campaña para atender “a los numerosos heridos que cada vez van siendo un número mayor”.

Este video muestra el rescate de una persona por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en una zona de escombros. Efectivos con uniformes rojos y cascos trabajan para extraer a un individuo mayor, envuelto en manta térmica y con mascarilla de oxígeno, de los restos de una estructura colapsada. La persona es colocada en una camilla y trasladada. Numerosos miembros de equipos de rescate y vehículos de emergencia están presentes. La operación culmina con la extracción exitosa del individuo que permaneció casi 72 horas bajo los escombros.

Al menos 1.719 fallecidos y hasta 50.000 desaparecidos en Venezuela

El Gobierno continuará brindando apoyo “al pueblo hermano” de Venezuela “tanto tiempo como sea necesario en estos momentos tan dramáticos y de emergencia”, ha dicho el ministro. “Tiene nuestra plena solidaridad como cuando llegue el momento de la reconstrucción”, ha añadido el titular de Exteriores.

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha confirmado este lunes que el doble terremoto del miércoles de la semana pasada, de 7,2 y 7,5 de magnitud en la escala Richter, ha dejado al menos 1.719 víctimas mortales y más de 5.000 heridos. La Organización de las Naciones Unidas estima que el número de desaparecidos podría estar en torno a las 50.000 personas.

El operativo español, coordinado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), incluye personal sanitario, equipos de rescate y apoyo logístico. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en contacto permanente con las familias, ha habilitado canales de información y asistencia consular para quienes buscan a sus allegados o requieran ayuda.

El Gobierno español mantiene la colaboración con las autoridades de Venezuela y con los organismos internacionales presentes en el terreno, centrando los esfuerzos en la localización de desaparecidos y en la atención a los heridos y damnificados. Se prevé que la ayuda humanitaria siga llegando a lo largo de los próximos días mientras se desarrolla el operativo de emergencia y se avanza en la evaluación de los daños.

Continúan las operaciones de búsqueda y rescate, en el sexto día desde el doble seísmo, con el despliegue de más maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales. La Guaira, declarada “zona de desastre” por las autoridades venezolanas tras el terremoto, sigue siendo el principal foco de las tareas de emergencia, ya que en esta ciudad se concentra la mayor cantidad de víctimas y de daños materiales.

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