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Ayuntamientos de toda España guardan un minuto de silencio por Venezuela

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Madrid, 29 jun (EFE).- Los ayuntamientos de toda España han guardado en la mañana de este lunes, a las 12:00 horas, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del doble terremoto que azotó el norte de Venezuela el pasado miércoles.

"Ante la magnitud de la catástrofe, miles de ciudadanos han mostrado su solidaridad con los venezolanos", ha informado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en una nota pública en la que anuncia también que desde la noche de hoy y hasta el miércoles, la fachada de su sede se iluminará con los colores de la bandera de Venezuela.

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La convocatoria del minuto de silencio se hizo por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias.

"La presidenta de la federación, María José García-Pelayo, propuso a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells convocar un minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas y en solidaridad con los venezolanos que han padecido este doble seísmo", informa la FEMP en su nota.

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La presidenta de la FEMP ha propuesto que las entidades locales puedan activar ayudas económicas extraordinarias en la medida de sus posibilidades; colaborar a través de las organizaciones no gubernamentales presentes en el terreno o en contacto directo; y aprobar declaraciones institucionales y organizar jornadas culturales benéficas.

“Hemos hecho lo que teníamos que hacer como representantes municipales" para estar al lado de "nuestros hermanos venezolanos”, ha dicho la presidenta.

“Sabemos lo que estáis sufriendo y estamos haciendo lo posible con vosotros y de vuestra mano para ayudar en esta tragedia”, ha añadido García-Pelayo.

La presidenta de la FEMP ha agradecido a los voluntarios, a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y hermandades, personas anónimas, por su cariño y solidaridad: “Los ayuntamientos somos una gran red de solidaridad y queremos poner nuestro granito de arena para que el sufrimiento acabe cuanto antes”. EFE

(Foto) (Vídeo)

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