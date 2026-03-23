Lucas (Vivienda) pone en valor la colaboración entre España y Latinoamérica para implementar la Agenda Urbana

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, propuso durante la inauguración de la jornada ‘Nueva Agenda Urbana y Retos en las Ciudades Latinoamericanas’ un esfuerzo coordinado entre administraciones y la comunidad científica para formar expertos capaces de afrontar los desafíos urbanos. Según publicó la agencia Europa Press, Lucas expuso que el trabajo conjunto resulta fundamental para implementar la agenda urbana en las ciudades de Iberoamérica y avanzar hacia modelos de desarrollo sostenibles.

Durante el encuentro realizado en la sede del Ministerio de Vivienda, Lucas reconoció la colaboración sustantiva entre España y los países latinoamericanos como un elemento clave para la puesta en marcha de la Nueva Agenda Urbana. De acuerdo con Europa Press, Lucas definió esta agenda como una metodología adaptable que permite a los gobiernos locales establecer sus propios planes de acción y estrategias, orientados a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

El plan de acción de la Agenda Urbana española, explicó el secretario de Estado, pretende crear un programa de formación dirigido a impulsar la conciencia política, ética y ciudadana, así como a fortalecer el conocimiento compartido sobre desarrollo urbano sostenible. En sus palabras, “el plan de acción de la Agenda Urbana española no deja de ser una acción para poner en marcha un plan de formación para crear conciencia política, ética y ciudadana y generar conocimiento en relación con el desarrollo urbano sostenible”, citó Europa Press.

Lucas detalló que la aplicación práctica de la agenda urbana contribuye a que los municipios puedan decidir sus propias prioridades y concretar hojas de ruta que deriven en generación de empleo, impulso a la economía y fortalecimiento del estado de bienestar. Insistió en la necesidad de mantener una “imprescindible cooperación entre administraciones” y una sinergia continua con centros de investigación y el entorno científico, lo que contribuiría a formar profesionales cualificados para afrontar los retos crecientes de las ciudades.

El evento celebrado en Madrid se enfocó en analizar la situación de las urbes iberoamericanas desde el prisma de la Nueva Agenda Urbana. Lucas puso a disposición el respaldo técnico del Ministerio de Vivienda para que los países implicados puedan alcanzar los objetivos definidos en materia de urbanismo, enfatizando la importancia de la investigación rigurosa como base para el diseño de políticas públicas innovadoras.

Según reportó Europa Press, el secretario de Estado reiteró durante la jornada la disposición del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para brindar apoyo continuado con vistas a cumplir las metas definidas, destacando la relevancia de compartir experiencias y modelos exitosos entre España y Latinoamérica para acelerar el proceso hacia ciudades más inclusivas, seguras y sostenibles. Además, resaltó el valor del trabajo conjunto para afrontar los desafíos sociales vinculados al crecimiento urbano en ambos continentes.

La jornada constituyó una plataforma de diálogo en la que representantes institucionales y expertos analizaron los desafíos particulares que enfrentan las ciudades latinoamericanas, considerando aspectos como la planificación estratégica, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana. El encuentro, según Europa Press, buscó generar un espacio para el intercambio de conocimientos y facilitar la adopción de prácticas urbanas sostenibles, con especial atención a la equidad y la integración social en entornos urbanos.

Durante su intervención en el evento, Lucas abogó por el papel de la formación y la investigación como herramientas esenciales para dotar a los ayuntamientos de recursos que permitan gestionar de manera eficaz los procesos de transformación urbana y responder a las nuevas demandas sociales. Recalcó que la consolidación de equipos multidisciplinarios y la transmisión de conocimientos contribuirán al desarrollo de urbes resilientes que puedan enfrentar los futuros desafíos relacionados con el urbanismo y el bienestar de la población.

La agenda de la jornada incluyó una serie de mesas redondas y presentaciones en las que se abordaron temas como la coordinación multinivel, la financiación de iniciativas urbanas y la aplicación de tecnologías sostenibles. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el papel del Estado y de las administraciones locales se consideró central para liderar el proceso de planificación y adaptar las estrategias a las realidades específicas de cada territorio.

Lucas subrayó la importancia de promover alianzas institucionales tanto a nivel nacional como internacional, y celebró los logros alcanzados en cooperación iberoamericana desde la adopción de la Nueva Agenda Urbana. Desde la perspectiva española, la colaboración con Latinoamérica ha permitido avanzar en proyectos concretos que impactan de manera directa en la mejora de la vida urbana.

La celebración de la jornada forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para apoyar a las ciudades en su proceso de transformación, alineada con objetivos globales como los contenidos en la Agenda 2030 y los acuerdos internacionales para el desarrollo sostenible. Según remarcó Europa Press, tanto las autoridades españolas como los representantes latinoamericanos se comprometieron a reforzar el intercambio de buenas prácticas y la construcción de redes de cooperación técnica y científica.

Lucas concluyó su intervención con un llamado a mantener la continuidad del trabajo cooperativo y a profundizar en el desarrollo de nuevos enfoques para responder a los retos sociales y económicos que enfrenta actualmente el entorno urbano en Iberoamérica, siempre bajo el objetivo común de lograr un desarrollo urbano que beneficie a la ciudadanía y preserve la sostenibilidad en el largo plazo.