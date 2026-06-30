España

El chef José Andrés y la Cofradía del Cocido Madrileño llevarán esta receta hasta Nueva York a bordo del buque Juan Sebastián Elcano

Los miembros de la cofradía servirán 150 raciones de cocido con dos kilos de garbanzos de Madrid que ya viajan en la ‘despensa de honor’ del buque escuela de la Armada

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La cofradía llevará su tradición gastronómica a Nueva York a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano (Cofradía del Cocido Madrileño)
La cofradía llevará su tradición gastronómica a Nueva York a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano (Cofradía del Cocido Madrileño)

El cocido madrileño ya viaja hasta Estados Unidos. Más concretamente, hasta Nueva York. Lo hace bien custodiado, a bordo del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, para deleitar a los neoyorquinos con unos garbanzos en su punto, un caldo sabroso y carnes con pasaporte madrileño. Un evento sin precedentes que tiene como protagonista uno de los platos más representativos de la cocina de Madrid y que esconde una intención mucho mayor: convertir el cocido en un Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Tras esta iniciativa, una acción de gran valor simbólico y gastronómico, se encuentra la Cofradía del Cocido Madrileño, una entidad formada por chefs, restauradores y expertos vinculados a la gastronomía que lleva esta receta por bandera. El objetivo, explican desde la Cofradía, es convertir a este plato en un embajador gastronómico y cultural de España, reforzando el papel de la cocina tradicional como herramienta de diplomacia cultural.

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El Juan Sebastián de Elcano se encuentra actualmente realizando su 98.º crucero de instrucción, un viaje de casi seis meses que comenzó el 10 de enero en Cádiz y que culminará el 31 de julio de 2026 tras recorrer once ciudades de ocho países. Esta será su parada más especial, cuando atraque en el puerto de Manhattan para servir este riquísimo cocido.

Fotografía cedida por la embajada de España en Santo Domingo que muestra la llegada del buque-escuela Juan Sebastián Elcano este martes, en el puerto Punta Torrecillas, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Embajada de España en Santo Domingo
Fotografía cedida por la embajada de España en Santo Domingo que muestra la llegada del buque-escuela Juan Sebastián Elcano este martes, en el puerto Punta Torrecillas, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Embajada de España en Santo Domingo

Una cena a base de cocido en aguas neoyorquinas

La cita tendrá lugar a bordo del buque el martes 7 de julio de 2026 a las 19:00 horas. Será un cocido servido de pie para unos 150 invitados, que lo disfrutarán en mesas altas. Dentro del buque se montarán tres estaciones, atendidas por los propios cofrades vestidos con chaquetillas conmemorativas: una para la sopa de fideos, otra para las verduras con garbanzos y una última para las carnes. Los clásicos vuelcos en su versión más auténtica.

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El evento reunirá a una destacada representación institucional y gastronómica. Por supuesto, una delegación de la Cofradía, encabezada por su presidente y cofrade mayor, Nacho Sandoval, junto a reconocidos hosteleros madrileños como Antonio Cosmen (Cruz Blanca de Vallecas), Mara Verdasco (Taberna La Bola) o Luis Manuel (Casa Lulo). Por parte de la Armada, acudirán el comandante del buque escuela y el capitán de navío D. José María de la Puente Mora-Figueroa, junto al resto de la tripulación.

Algunos de los miembros de la Cofradía del Cocido Madrileño (Cedida)
Algunos de los miembros de la Cofradía del Cocido Madrileño (Cedida)

Como invitados de honor, alrededor de 150 personas, entre las que se incluyen autoridades de España y Estados Unidos, representantes institucionales, miembros del cuerpo diplomático y diversas personalidades del ámbito social y cultural de ambos países. La comunicación de la cofradía augura además la asistencia de figuras de la gastronomía española como José Andrés, gran representante de la cocina nacional en Estados Unidos, quien habría dado todo su apoyo a la iniciativa.

Aunque al principio parecía un reto logístico, llevar una receta tan compleja y con tantos ingredientes hasta la Gran Manzana, este evento tan curioso se ha podido materializar gracias a la estrecha coordinación entre la Cofradía del Cocido Madrileño y la Armada Española. Como símbolo de esta unión, el pasado 18 de enero una delegación de cófrades viajó a Santa Cruz de Tenerife, donde entregaron al comandante 2 kilos de garbanzos de Madrid que han viajado a bordo como ‘despensa de honor’ durante todo el crucero de instrucción.

“El cocido madrileño es mucho más que una receta; es un símbolo de nuestra tierra, de nuestros productos y de nuestra identidad cultural”, afirma Nacho Sandoval, presidente de la cofradía. “Que los garbanzos de nuestra Cofradía viajen como despensa de honor a bordo del Elcano demuestra cómo un plato tradicional puede convertirse en embajador de España en el mundo”.

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