Detenidos los padres de dos gemelas de 15 meses fallecidas por posible deshidratación en Francia durante la ola de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía ha detenido a los padres de dos gemelas de 15 meses tras su muerte por posible deshidratación en Beuvrages, una localidad situada en las afueras de Valenciennes, en el norte de Francia. El suceso tuvo lugar en plena ola de calor y ha provocado la hospitalización de los otros cuatro hijos del matrimonio, de 3, 4, 5 y 6 años, afectados también por deshidratación, aunque fuera de peligro, según fuentes próximas a la investigación citadas por la AFP.

El lunes a primera hora de la tarde, los padres alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a las niñas inconscientes en sus camas. Al llegar al domicilio, los servicios de emergencia confirmaron la muerte de las menores. La habitación presentaba una temperatura elevada, dato en el que se centra la principal hipótesis de la investigación. Más de 1.000 personas han muerto en Francia por la ola de calor.

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La fiscalía ha ordenado la realización de una autopsia para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y, en concreto, para aclarar si la causa fue una deshidratación provocada por el calor extremo registrado en la vivienda, y los progenitores han sido detenidos por un posible delito de “privación de atención que ha provocado la muerte de menores de 15 años”. Por este motivo, los progenitores, de 35 y 32 años, permanecen bajo custodia policial.

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El entorno ha reaccionado con sorpresa y conmoción. El alcalde de Beuvrages, Ali Ben Yahia, ha descrito a la familia en redes sociales como “bien integrada en la vida del municipio”. Según el edil, “la familia había conseguido recientemente una casa, con el deseo de ofrecer a sus hijos un entorno propicio para su desarrollo”. El propio alcalde ha señalado que los menores estaban escolarizados en los centros educativos de la localidad y que la familia llevaba poco tiempo residiendo allí.

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La fiscalía de Valenciennes ha confirmado que los padres no tienen antecedentes penales y que la familia no estaba bajo seguimiento de los servicios de asistencia educativa. Hasta la fecha, los servicios sociales no habían intervenido en el domicilio ni se había detectado ningún indicio de riesgo para los menores.

La investigación se centra en el calor registrado en la vivienda como posible desencadenante del suceso. Una vecina de 19 años, de nombre Anissa, ha relatado a la agencia AFP que “hace calor” en las casas similares de la zona, todas construidas en ladrillo y paneles. “Cuando entro en mi habitación, aunque abra la persiana, sigue haciendo mucho calor”, ha añadido. El calor acumulado puede persistir durante días en el interior de estas viviendas y, según los expertos, el tiempo necesario para refrescar los muros depende de los materiales empleados en la construcción.

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La región del norte de Francia había estado en alerta roja por una ola de calor durante la semana anterior a los hechos, aunque el lunes, día del suceso, Météo France rebajó la alerta a verde tras un descenso de las temperaturas.

Los vecinos de la zona se muestran impactados por lo ocurrido. “Ha pasado al lado de nuestra casa. Estas cosas no te imaginas que ocurren cerca”, ha expresado una residente. Otro vecino ha señalado que la familia era discreta y que apenas llevaban dos meses en el barrio: “No los conocía del todo. Son discretos y yo no los veo pasar por mi calle ni nada”.

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La madre declaró ante los investigadores que dio el último biberón a las niñas la tarde anterior, sobre las siete, y que no volvió a entrar en la habitación hasta la una del mediodía del día siguiente. Este dato ha sido incorporado a la investigación, que sigue abierta a la espera de los resultados de la autopsia y de nuevas diligencias para esclarecer el fallecimiento de las menores.