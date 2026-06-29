El ‘intercambio de parejas’ que revolucionó Brasil: la polémica amorosa entre el jugador Leo Pereira y Éder Militão

Tainá Castro, Leo Pereira, Karoline Lima y Éder Militao. (MONTAJE INFOBAE).

Brasil afronta esta tarde un nuevo desafío en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Japón. Entre los futbolistas convocados figura Leo Pereira, central del Flamengo, cuyo nombre vuelve a cobrar protagonismo no solo por su papel deportivo, sino también por la historia personal que hace poco más de un año lo situó en el centro de la prensa del corazón brasileña junto a Éder Militão.

Aunque ambos defensas desarrollaron sus carreras lejos el uno del otro —Militão en el Real Madrid y Pereira en el Flamengo—, sus vidas privadas terminaron cruzándose de una forma que generó una enorme repercusión en Brasil. El denominado “intercambio de parejas” entre ambos futbolistas ocupó durante meses titulares, alimentó el debate en redes sociales y convirtió a los cuatro protagonistas en objeto de una intensa exposición mediática.

PUBLICIDAD

Todo comenzó tras la ruptura de Éder Militão con la influencer Karoline Lima, madre de su hija Cecilia. La separación, que se produjo poco antes del nacimiento de la pequeña, estuvo marcada por diferentes desencuentros públicos, aunque ambos insistieron desde el principio en mantener una relación cordial por el bienestar de la menor.

Karoline Lima y Éder Militao. (MONTAJE INFOBAE).

Con el paso de los meses, Karoline rehízo su vida sentimental junto a Leo Pereira. La creadora de contenido, una de las influencers más conocidas de Brasil gracias a los millones de seguidores que acumula en redes sociales, decidió oficializar el romance compartiendo imágenes junto al futbolista del Flamengo, poniendo fin a los rumores que circulaban desde hacía semanas.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Militão también iniciaba una nueva etapa sentimental. El defensa del Real Madrid confirmó su relación con la modelo Tainá Castro, quien hasta entonces había sido pareja de Leo Pereira y es madre de sus dos hijos.

Tainá Castro y Leo Pereira. (MONTAJE INFOBAE).

La coincidencia no pasó desapercibida. En apenas unos días, los dos futbolistas habían comenzado relaciones con las exparejas del otro, dando lugar a una historia que muchos calificaron como uno de los episodios más insólitos vividos recientemente en el fútbol brasileño.

PUBLICIDAD

Fue el propio Militão quien hizo pública su relación compartiendo un vídeo junto a Tainá mientras ambos jugaban al fútbol-tenis en el jardín de su vivienda. Acompañó las imágenes con un breve mensaje: “Mi pareja perfecta”, confirmando así una relación que ya había sido adelantada por distintos medios brasileños.

La modelo también comenzó a dejar pistas sobre su nueva vida junto al internacional brasileño. Incluso viajó a España con sus hijos para asistir al cumpleaños de la madre de Militão, un gesto que fue interpretado como una señal de que la relación ya estaba plenamente consolidada.

PUBLICIDAD

Por su parte, Leo Pereira y Karoline Lima tampoco ocultaron su felicidad. La influencer publicó numerosas fotografías junto al central del Flamengo, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más comentadas del país.

Leo Pereira y Karoline Lima. (MONTAJE INFOBAE).

Desencuentros entre Militão y Karoline

Sin embargo, la repercusión pública no terminó con la oficialización de ambos romances. La convivencia entre Militão y Karoline continuó siendo compleja debido a la crianza compartida de su hija y la enorme atención mediática que rodeaba cada uno de sus movimientos.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, el futbolista del Real Madrid decidió acudir a los tribunales. Según informó UOL Esporte entonces, presentó una demanda por difamación contra su expareja al considerar que determinados contenidos publicados en redes sociales estaban perjudicando gravemente su imagen pública.

El entorno del jugador argumentó que Militão sufría constantes ataques en plataformas digitales y sostenía que algunas publicaciones contribuían a alimentar ese clima de hostilidad. Además de reclamar una indemnización económica, el objetivo principal del procedimiento era, según su defensa, poner freno a la campaña de desprestigio que denunciaba estar sufriendo.

PUBLICIDAD

La violeta patada de Militao a Martinelli en la práctica de Brasil

Karoline Lima, por su parte, siempre defendió que, pese a las diferencias surgidas tras la separación, la prioridad de ambos debía seguir siendo la hija que tienen en común. En diferentes entrevistas insistió en que la ruptura fue la mejor decisión para ambos y reiteró su intención de mantener una relación basada en el respeto por el bienestar de Cecilia.

Mientras tanto, Leo Pereira ha tratado de mantenerse al margen de la polémica para centrarse en su carrera deportiva; además, ambos se encuentran muy ilusionados con una futura boda entre sus planes. Su buen rendimiento con el Flamengo le ha permitido ganarse un lugar en la selección brasileña, donde esta tarde tendrá una nueva oportunidad de demostrar su nivel frente a Japón en un encuentro decisivo del Mundial.

PUBLICIDAD

Tainá Castro y Éder Militao. (MONTAJE INFOBAE).

Militão por su parte, contrajo matrimonio en julio del pasado 2025 con Catro, en una emotiva ceremonia en el Palacio Tangará de la ciudad de São Paulo que reunió a gran parte del Real Madrid y que contó con las hijas de ambos.