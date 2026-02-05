Así es como deberías elegir a tus amigos, según la psicología

Consejos prácticos para elegir las amistades. (Freepik)

Las relaciones de amistad influyen de manera decisiva en el bienestar personal, la identidad y la forma en que nos desenvolvemos en la vida diaria. Elegir con quién compartimos nuestro tiempo no es una cuestión trivial. Aunque muchas veces el proceso de selección ocurre de forma automática, aprender a hacerlo de manera consciente puede evitar decepciones y ayudar a construir vínculos más sólidos.

La psicología señala que, antes de consolidar una amistad, solemos fijarnos en aquello que tenemos en común con otras personas. Este proceso, conocido como compatibilidad, ocurre de manera inconsciente y marca la primera criba en la creación de lazos afectivos. Cuando logramos identificar qué buscamos en una relación de amistad y cuáles son nuestros propios valores, podemos tomar mejores decisiones sobre a quién dejamos entrar en nuestro círculo cercano.

El psicólogo Andrés Carrillo sostiene que, para que la experiencia de la amistad sea positiva y constructiva, conviene prestar atención a ciertos aspectos prácticos durante el inicio y el desarrollo de los vínculos. Estos consejos, basados en principios psicológicos, pueden ayudar a elegir amistades que realmente aporten a nuestro crecimiento y bienestar.

Cómo detectar compatibilidad y simpatía en nuevas amistades

Uno de los factores más importantes al iniciar una amistad es la simpatía genuina. No basta con compartir aficiones o pasar por los mismos lugares; si no existe una afinidad personal, la relación difícilmente prosperará. Carrillo destaca que no es necesario forzar una conexión cuando el trato no fluye de manera natural. La simpatía surge espontáneamente y es el primer indicio de que puede haber una base sólida para una relación duradera.

Hablar abiertamente de intereses y hobbies también facilita la búsqueda de compatibilidad. Mencionar pasatiempos en conversaciones cotidianas abre la puerta a descubrir afinidades insospechadas y facilita el acercamiento con personas que comparten inquietudes similares. Ampliar los contextos en los que socializamos, como asistir a diferentes espacios (gimnasio, parques, bibliotecas), incrementa la probabilidad de encontrar amigos que encajen con nuestra personalidad. Limitarse siempre a los mismos ambientes reduce la variedad de personas que conocemos y puede hacernos conformar con relaciones menos satisfactorias.

Claves para relaciones saludables: respeto y tolerancia

La tolerancia es fundamental en cualquier amistad que aspire a ser duradera. Aunque existan muchas coincidencias, siempre habrá diferencias de pensamiento, gustos o costumbres. El respeto mutuo ante estas diferencias fortalece el vínculo y evita conflictos innecesarios. Carrillo enfatiza que la tolerancia debe ser recíproca y gestionada en un entorno de respeto por las ideas y sentimientos ajenos.

Es importante observar cómo los potenciales amigos tratan a quienes les rodean, no solo la relación directa que tienen con nosotros. Una persona puede mostrarse amable individualmente, pero revelar actitudes negativas o falta de empatía hacia otros. Este tipo de señales permite anticipar posibles problemas y evitar relaciones que, a largo plazo, puedan resultar perjudiciales.

Abordar temas controvertidos en las conversaciones también funciona como un filtro. Las reacciones ante cuestiones delicadas permiten valorar el grado de apertura, respeto y tolerancia de la otra persona. Si alguien responde con hostilidad o incomodidad ante debates respetuosos, es probable que la relación no ofrezca el nivel de confianza y aceptación que caracteriza a una verdadera amistad. Eso sí, conviene evitar temas dolorosos relacionados con experiencias personales, ya que la sensibilidad puede deberse a vivencias pasadas y no necesariamente a una falta de tolerancia.

Reciprocidad y señales de una amistad verdadera

La reciprocidad es el último filtro fundamental para distinguir amistades auténticas de relaciones superficiales. Carrillo advierte que, en ocasiones, algunas personas solo buscan compañía por interés o para obtener algún beneficio puntual. Si la otra persona nunca tiene tiempo o solo aparece cuando necesita algo, conviene cuestionar la autenticidad de ese lazo.

Un amigo verdadero se interesa en compartir tiempo, escucha, comparte y se muestra disponible sin esperar siempre algo a cambio. Identificar si existe presencia real y voluntad de construir la relación ayuda a evitar frustraciones futuras. Si la dedicación está ausente y la relación se sostiene únicamente en la utilidad, lo más saludable es replantear el vínculo y priorizar relaciones en las que la reciprocidad y el afecto sean evidentes.