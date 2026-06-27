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Estabilizados tres de los cuatro fuegos graves en León tras una buena evolución nocturna

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Valladolid, 27 jun (EFE).- La buena evolución de los incendios forestales durante la pasada madrugada ha permitido dar por estabilizados los fuegos leoneses de San Vicente, Vega de Valcarce y Pradela, que ya no se encuentran en Índice de Gravedad Potencial 1 (IGP).

Así lo recoge la información actualizada en la página web Infocal de la Junta de Castilla y León, en la que confirman que se mantiene el incendio de Congosto en IGP 1, con 25 medios trabajando.

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La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha informado, en un mensaje en la red social X, de una evolución favorable de los incendios tras los trabajos realizados durante la noche, y de que a primera hora ya se habían hecho los relevos en primera línea y un avión de reconocimiento ha evaluado en detalle la situación.

De este modo, la página web de Infocal ya recoge esa mejoría con los incendios de San Vicente, Vega de Valcarce y Pradela estabilizados, tres de los cuatro más graves: el primero, iniciado hace una semana pero que se reactivó el lunes, y los otros dos declarados en la noche del 24 de junio a causa de los rayos.

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Se mantiene sin embargo en Índice de Gravedad Potencial 1 el fuego de Congosto, que también se inició ese 24 de junio, por los mismo motivos, y que ha sido uno de los que más ha preocupado debido a la complejidad del terreno, escarpado y pedregoso, que dificulta las labores de extinción.

Además de estos fuegos, hay activos pero sin riesgo otros 9 de incendios en León, y un décimo en Salamanca; cuatro más estabilizados en León, pero que no han revestido riesgo, y otros cinco controlados, entre Burgos y León. La mayoría de estos fuegos se iniciaron el 24 o el 25 de junio a causa de tormentas secas.

El objetivo es seguir trabajando, tanto con medios aéreos como con maquinaria pesada y fuego técnico para mantener cerrados los perímetros y que las llamas no se escapen de las zonas ya aseguradas, además de atajar los puntos calientes, tarea que también se hace de noche, con vigilancia de los rayos latentes, que son peligrosos hasta 48 horas después.

Además, la Junta ha insistido en que el peligro de incendios forestales sigue siendo "alto" y "muy alto" en zonas como el sureste y el este de la comunidad, también en las provincias de Zamora y León, ya que se espera este sábado una subida ligera de las máximas, con posibilidad de chubascos dispersos y tormentas en el noroeste y norte de Castilla y León.EFE

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