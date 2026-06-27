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Álex Baena marca su primer gol en un Mundial con ayuda de Muslera y da un golpe en la mesa por la titularidad

El almeriense adelanta a La Roja ante Uruguay y se coloca en primera posición del Grupo H

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Baena celebrando el gol ante Uruguay. (REUTERS/Raquel Cunha)
Baena celebrando el gol ante Uruguay. (REUTERS/Raquel Cunha)

Álex Baena es una de las apuestas de Luis de la Fuente. Después de un primer partido en el que la Roja dejó muchas dudas, el seleccionador decidió apostar por el andaluz para el segundo y el tercer partido.

Ante este voto de confianza, el futbolista del Atlético de Madrid ha sabido responder de la mejor manera posible: con un gol. El tanto ha llegado en el minuto 41, después de un pase de Marcos Llorente, siendo este el primer tiro a puerta de España.

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En una primera parte muy pobre de España, en la que tan solo ha disparado tres veces, el futbolista almeriense ha conseguido un gol que vale, de momento, su peso en oro.

Sin embargo, hasta el propio gol, tampoco ha estado muy acertado en otros apartados del juego. Con 13 pases de 17 completados, 2 centros de 6 realizos y 1 de 4 duelos terrestres ganados, no estaba siendo el partido soñado de Baena.

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A pesar de ello, ha sabido estar en el momento preciso, aunque en el gol también ha tenido algo de fortuna. El disparo no ha sido especialmente fuerte, pero un bote antes de llegar a las manos de Muslera hizo que el portero uruguayo ampliase un récord que ningún portero quiere tener: es le portero que más errores que han acabado en gol ha tenido, con un total de 5 fallos.

Una temporada discreta de Álex Baena

A pesar de que está respondiendo a la llamada de Luis de la Fuente, su temporada a nivel de clubes ha sido discreta. Después de llegar al club rojiblanco por 42 millones de euros + 13 en variables, no ha dado el rendimiento que Simeone esperaba.

Después de 16 contribuciones de gol en 33 partidos en la temporada anterior en el Villarreal, esta temporada ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias en 46 partidos, números muy pobres para un fichaje de dicho nivel.

No obstante, Luis de la Fuente lo considera una parte importante del núcleo de La Roja, como ha demostrado en todos los partidos de la fase de grupos de este Mundial 2026.

*Noticia en ampliación

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