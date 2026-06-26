Madrid podría tener un clima similar al de Marrakech en 2050: hasta 5,5 grados más y 68.000 muertes por calor extremo

Varias personas montan en las barcas del estanque del Parque del Retiro, este martes. (Marcos Villaoslada/EFE)

Durante la primera ola de calor del verano, que duró desde el pasado domingo al miércoles, algunas estaciones meteorológicas de la ciudad de Madrid registraron temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados: en el aeropuerto, por ejemplo, el martes 23 de junio se alcanzaron de máxima 40,8 grados.

Esta situación, con el paso de los años, podría recrudecerse para los madrileños. El informe Cuidar el presente, proteger el mañana: adaptación climática de la ciudad de Madrid, realizado por AXA Climate, indica que, si la trayectoria de emisiones y temperaturas se mantiene, en 2050 el clima de la capital podría asemejarse al de zonas actualmente más cálidas del Mediterráneo o del norte de África, como Marrakech.

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Así, los termómetros podrían aumentar entre 5,2 y 5,5 grados más, dejando episodios de calor intenso más largos y severos. Por ejemplo, la sensación térmica sería superior a los 33 grados durante más de dos meses, acentuada por el efecto isla de calor urbano, que se produce cuando los materiales (como el asfalto, el hormigón o los edificios) absorben y retienen el calor durante el día y lo liberan lentamente durante la noche.

Previsión del aumento de las temperaturas en España. (AXA Climate a partir de datos de Kotz et al. (2024) y AEMET)

En menos de 25 años, además, Madrid experimentaría un promedio de 55 días de calor más al año, 62 noches calurosas más y olas de calor que durarían más del doble que en la actualidad. Así, según las previsiones del informe, de aquí a 2050 podrían producirse 68.000 muertes en Madrid relacionadas con el calor extremo, una cifra que podría reducirse hasta menos de 5.000 con medidas de adaptación.

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El estudio advierte que el calor extremo aumenta el riesgo de accidentes laborales en un 17 %, por lo que un aumento de 4 grados puede hacer perder al menos media jornada laboral por semana a cada trabajador expuesto.

Estrés hídrico e incendios forestales

Ante esta situación, se estima que la demanda de agua pasará de ser 3 veces a 4,5 veces superior a la cantidad de agua disponible en Madrid por un descenso acusado de las precipitaciones y una mayor irregularidad de estas. Cuando llueve, de hecho, aunque lo hace cada vez menos, los episodios son más intensos y concentrados, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas.

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Varias vacas rodean el árbol 'milagro', a 17 de agosto de 2025, en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid (España). (Gabri Solera/Europa Press)

Este mayor estrés hídrico provocaría reducción del acceso al agua potable, deterioro de los espacios verdes urbanos, aumento de las facturas de agua e incremento de los riesgos para la salud, así como la disminución de rendimientos agrícolas, el cierre o disminución de las actividades intensivas en agua (como las piscinas) o el deterioro de las infraestructuras.

También las temporadas de incendios serían más largas y las condiciones más favorables para la propagación del fuego: el número de días con riesgo de incendios forestales alto, muy alto y extremo en Madrid aumentará de 124 a 142 en 2050, lo que se traduce en 18 días adicionales, principalmente en la sierra de Guadarrama y en zonas periurbanas.

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La Comunidad de Madrid perdería 19,4 % del PIB per cápita

Debido al calor extremo, el estrés hídrico, las inundaciones y los incendios forestales, si la trayectoria actual se mantiene, la Comunidad de Madrid podría perder 19,4 % de PIB per cápita de aquí a 2050.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Por este motivo, desde AXA Climate señalan que los impactos en Madrid dependerán de cuánto superemos el límite de los 1,5 grados y de qué tan rápido podamos reducir las temperaturas promedio globales. Para ello es necesaria la descarbonización, la restauración y conservación de los ecosistemas, la eliminación de dióxido de carbono y la adaptación al cambio climático.

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