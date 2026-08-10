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Así ha sido la triste despedida de Blanca Romero y su hija Lucía Rivera al padre de la actriz, fallecido a los 81 años: “Voy a tardar mucho en estar bien”

Ambas han publicado cartas abiertas en sus redes sociales y Romero ha acudido esta mañana al tanatorio Gijón-Cabueñes

Blanca Romero, devastada por la muerte de su padre (Europa Press)
Blanca Romero, devastada por la muerte de su padre (Europa Press)
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Blanca Romero ha despedido a su padre, Rafael Pablo Romero, fallecido el domingo 9 de agosto en Gijón a los 81 años, con un mensaje que retrata el peso que tenía no solo para ella, sino también en toda su familia y una petición de intimidad en las horas previas a la incineración de sus restos. La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio Gijón-Cabueñes y la incineración tendrá lugar en la intimidad, mientras la actriz ha acudido este lunes al recinto de luto, acompañada por una amiga, para dar el último adiós a su padre sin hacer declaraciones más allá de agradecer el cariño recibido.

La actriz asturiana de 50 años ha compartido varias fotografías familiares para recordarle. “Te vamos a echar tanto de menos. Vuela alto torero”, ha escrito, antes de resumir la dimensión de la pérdida para sus hijos: “Luci y Martín no solo pierden al mejor abuelo del mundo, también pierden a un padre”. En ese mismo mensaje, Blanca Romero también le ha dado las gracias por el apoyo que le prestó durante años. “Gracias por todo, papá, sin tu ayuda habría sido imposible. Te quiero mucho. Hasta siempre”, ha añadido.

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La salud de Rafael Pablo Romero preocupaba desde hacía meses. En octubre del año pasado ingresó en el hospital por una enfermedad complicada y su hija regresó entonces a Asturias para permanecer cerca de él. El pasado 26 de julio, la intérprete publicó la que acabaría siendo una de sus últimas imágenes juntos. En la fotografía aparecían padre e hija haciéndose un selfie, mientras él estaba sentado en un sillón con un soporte abdominal blanco y una tirita en la sien. “Sigue adelante, 2026”, escribió ella entonces, sin dar más detalles sobre su estado.

Blanca Romero, visiblemente emocionada y de riguroso luto, llega al tanatorio tras la muerte de su padre (Europa Press)
Blanca Romero, visiblemente emocionada y de riguroso luto, llega al tanatorio tras la muerte de su padre (Europa Press)

El padre de Blanca Romero

Aunque la proyección pública ha recaído siempre en su hija, el fallecido era una persona conocida en Gijón. Romero era constructor y fue por la zona donde más trabajo hasta labrarse su reconocida reputación. De hecho, estuvo detrás del Gran Hotel Jovellanos, en Porceyo. Ese edificio formó parte también de la historia familiar. Allí se celebró en 2001 el convite de la boda de Blanca Romero con Cayetano Rivera Ordóñez. Más de dos décadas después, el inmueble alberga el Centro Intergeneracional Jovellanos.

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Junto a su actividad profesional, una de sus grandes pasiones fueron los toros. Ese vínculo da sentido al “vuela alto torero” con el que Blanca Romero ha firmado su despedida. Aunque desarrolló su vida en Asturias, tenía raíces andaluzas. “Mi padre es de Huelva”, contó la actriz hace unos meses al recordar también que, cuando decidió marcharse a París con 19 años para trabajar como modelo, él “era más antiguo y no quería”. Estaba casado con Blanca Aurora Ezama y tuvo tres hijos: Blanca, Tatiana y Alejandro.

Lucía Rivera se despide de su abuelo

La despedida pública también ha llegado por parte de su nieta Lucía Rivera, que ha explicado el momento que atraviesa la familia tras la muerte de su abuelo. “Muchas gracias a tod@s por todos los mensajes, me llenan mucho el corazón”, ha escrito la modelo. La hija de Blanca Romero ha reconocido que no puede responder por ahora porque está “desconectando, lejos, asimilándolo y llevándolo a mi manera”. También ha precisado que toda la familia agradece las muestras de cariño, pero quiere llevar la situación “con la mayor privacidad dentro de lo posible”.

Cayetano Rivera cumple 48 años: su nueva vida alejado de los ruedos y en Portugal, junto a su novia María Cerqueira.

El mensaje de Lucía Rivera describe una pérdida especialmente dura. “Para mí, personalmente, es una despedida muy dura y todo me duele mucho en este momento. Estoy bastante desencajada. Voy a tardar mucho en estar bien y poder llevar mi vida con normalidad”, ha señalado. La modelo ha pedido además a los medios que retiren las imágenes utilizadas para informar del fallecimiento.

“Agradeceríamos a todos los medios que borraran las fotos que se han utilizado para dar la noticia, y así conservar la privacidad y la dignidad que cualquier persona que se va se merece”, ha escrito. En su recuerdo, Lucía Rivera ha definido a su abuelo como “una grandísima persona” y ha asegurado que merece “todo el respeto posible”. El mensaje de la hija de Cayetano Rivera termina con otra frase dirigida a su entorno: “Él está descansando y cuidándonos a todos desde arriba y, conociéndolo, también os daría un abrazo a todos”.

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