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Se incrimina al dejar su móvil y DNI en una nave industrial de Granada a la que entró a robar 18.000 euros en hierro, pero solo le detienen cuando llama a la Guardia Civil para recuperarlos

El ladrón se dejó el teléfono con la linterna encendida junto a la máquina que corta el metal y las herramientas que usó para preparar el hierro

Una superficie metálica oscura y granulada con gotas de agua y una ranura incandescente de color naranja y rojo que la atraviesa diagonalmente.
Una grieta brillante y rojiza atraviesa una superficie de hierro oscuro y húmedo, indicando un corte reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años tras localizar en una nave industrial de una localidad del cinturón metropolitano de Granada indicios que lo vinculan con un robo con fuerza de hierro valorado en unos 18.000 euros. Al parecer, dejó en el lugar del crimen un teléfono móvil y su documento de identidad, que sirvieron para identificarle y elevarle como el principal sospechoso.

El operativo comenzó después de que la Guardia Civil del Puesto Principal de La Zubia recibiera un aviso sobre un posible robo en el interior de una nave industrial. Según ha podido saber Europa Press, una patrulla de Seguridad Ciudadana acudió rápidamente al lugar y verificó que ya no quedaba nadie dentro del recinto. Sin embargo, los agentes detectaron un fuerte olor a metal recién cortado.

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Un agente de la Guardia Civil, de espaldas (Europa Press)
Un agente de la Guardia Civil, de espaldas (Europa Press)

La linterna del teléfono seguía encendida en el escenario del crimen

Al acercarse a la máquina, encontraron las herramientas que se usaron presuntamente para cometer el robo. Entre los objetos se hallaban una radial, un grupo electrógeno y un teléfono cuya linterna seguía encendida e iluminaba el área donde se realizaron los cortes. Seguidamente, al inspeccionar el dispositivo móvil, los agentes se dieron cuenta de que el DNI se encontraba dentro de la funda, lo que proporcionó una pista directa sobre el presunto autor.

Asimismo, en el exterior de la nave se localizó un vehículo con semirremolque cargado con el hierro sustraído. Las comprobaciones de la documentación determinaron que el vehículo pertenecía a la misma persona identificada con el documento de identidad hallado junto al teléfono.

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La inspección técnica realizada en el lugar permitió constatar que tanto la valla perimetral como la puerta de acceso a la nave habían sido forzadas. De este modo, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de La Zubia asumieron las diligencias para esclarecer el caso y determinar la responsabilidad del sospechoso.

Un trozo grande de mineral de hierro con superficie metálica gris y partículas rojizas, rodeado de otros fragmentos y una base granular oscura.
Un fragmento de mineral de hierro de color marrón rojizo y metálico se posiciona sobre una superficie de rocas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento que le delató por completo

A la mañana siguiente, el autor sospechoso de haber cometido el robo contactó por teléfono a la Guardia Civil para intentar recuperar el móvil, alegando que pertenecía a un familiar. Este hecho permitió avanzar en la investigación. Y es que, según lo que recoge Europa Press, el propietario de la nave formalizó la denuncia y desmintió que el sospechoso contara con autorización para acceder al recinto.

Del mismo modo, las autoridades han confirmado que el material sustraído tenía un valor aproximado de 18.000 euros. Así, la evidencia recopilada, que incluyó la presencia de herramientas, la identificación personal del sospechoso y el vehículo con la carga de hierro, ha sido clave para la posterior actuación policial.

Finalmente, las pruebas recopiladas permitieron que la Guardia Civil procediera a la detención del varón de 47 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El caso se encuentra ahora bajo investigación judicial, y no se han informado nuevos incidentes relacionados hasta el momento.

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