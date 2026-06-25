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España se despide de la ola de calor y las temperaturas extremas: la Aemet anuncia una bajada del mercurio y la llegada de lluvias y tormentas

Durante el fin de semana, la mayoría del país experimentará un ligero ascenso térmico que no afectará a las regiones que baña el Cantábrico

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Una mujer se refresca en la bahía de La Concha de San Sebastián, a 24 de junio de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)
Una mujer se refresca en la bahía de La Concha de San Sebastián, a 24 de junio de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)

La primera ola de calor del verano ha sido breve pero histórica. El martes fue el día más cálido para un mes de junio en el conjunto de España desde que hay registros, por detrás queda el lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llego a activar el nivel rojo (peligro extraordinario) en tres comunidades autónomas por temperaturas extremas que iban de los 40 grados en País Vasco y Cantabria, a los 44 en Andalucía. Y, para rematar, el episodio ha dejado cifras nunca vistas en regiones tradicionalmente ajenas a valores tan elevados.

Durante la pasada jornada, los termómetros alcanzaron las cotas más altas en la mitad norte de la península. En Cantabria, Ramales de la Victoria registró 42,9 grados y Cillorigo de Liébana, alcanzó los 42,7. El aeropuerto de Bilbao igualó esa marca, y otras localidades vizcaínas, como Sopuerta y Amorebieta-Etxano, anotaron 42,3 y 42,1 respectivamente. En Navarra, Cáseda llegó a 41,9 y Baztan a 41,8 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Adiós a las temperaturas extremas

La previsión de la Aemet sitúa este jueves como el punto de inflexión. “Se espera un descenso térmico notable en buena parte de las comunidades cantábricas, oeste y centro peninsular, bajada que puede ser de más de 8 grados con respecto al día anterior”, ha explicado en un comunicado el portavoz del organismo, Rubén del Campo. El alivio será mayor en el oeste y centro, mientras que el nordeste, el área mediterránea y Baleares notarán un descenso más suave.

“Sevilla probablemente alcance 29 grados, mientras que Badajoz y Madrid alcanzarán 32 y Jaén, 31”, ha precisado Del Campo. En el Cantábrico oriental y nordeste, el calor sigue: Bilbao y San Sebastián oscilarán entre 33 y 35 grados, mientras que Logroño, Pamplona, Lleida o Zaragoza tendrán máximas de entre 38 y 40 grados. En Mallorca, se esperan 35 grados.

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La tarde traerá inestabilidad en forma de tormentas. “Podría haber chubascos con tormenta localmente fuertes en Galicia, comunidades cantábricas, Alto Ebro y Pirineos, sin descartarlo en otros puntos más aislados de la mitad norte”, ha señalado Del Campo. Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos en diez comunidades autónomas. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Castilla y León tienen nivel amarillo (riesgo bajo) por lluvias y tormentas.

En Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y Baleares el aviso responde a las altas temperaturas que rondarán los 37 grados de máxima.

Mapa de alertas meteorológicas por lluvias, tormentas y temperaturas elevadas para este jueves, 25 de junio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas por lluvias, tormentas y temperaturas elevadas para este jueves, 25 de junio de 2026. (Aemet)

Bajan las mínimas, repuntan las máximas

La noche del viernes será más fresca, salvo en el nordeste, área mediterránea y puntos del centro y sur. “Las noches tropicales quedarán ya acotadas a esas zonas”, describe Del Campo. Las temperaturas diurnas, en cambio, repuntarán ligeramente en la franja central, superando los 32 a 34 grados. En el nordeste y Baleares se superarán los 35 grados, y el valle del Ebro podría rozar o superar los 38. La nubosidad persistirá en Galicia y áreas próximas, con lluvias durante la mañana y tormentas vespertinas en zonas de montaña del norte.

Durante el fin de semana, la mayoría del país experimentará un ligero ascenso térmico salvo en el Cantábrico y el Alto Ebro, donde el domingo se prevé una bajada acusada “lo que pondrá punto final al calor intenso en zonas del País Vasco o de Navarra, donde todavía no había refrescado”, ha indicado Del Campo.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

En el centro, el domingo se superarán los 32 a 34 grados y en el valle del Ebro, Baleares, sur de Castilla-La Mancha y buena parte de Andalucía, las máximas alcanzarán los 35. El valle del Guadalquivir podría registrar entre 36 y 38. En el norte, los cielos estarán nubosos y con lluvias, mientras que en el resto dominarán los cielos despejados.

Estabilidad y temperaturas suaves en Canarias

En Canarias, la situación es diferente. El régimen de vientos alisios predominará en los próximos días. “Soplará moderado en las zonas expuestas y arrastrará nubes al norte de las islas más montañosas con alguna llovizna por allí”, ha explicado Del Campo. En el sur de las islas, el tiempo será más despejado y las temperaturas máximas oscilarán entre 25 y 28 grados en zonas costeras.

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