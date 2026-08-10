Estos son los seis modelos de gafas para ver el eclipse que Consumo ha retirado: pueden provocar lesiones oculares graves

Una persona sostiene unas gafas protectoras rojas para observar de forma segura el eclipse solar parcial visible a través de sus lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades de Consumo de seis comunidades autónomas han ordenado este lunes la retirada del mercado de seis modelos de gafas para la observación del eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, ante el riesgo de provocar lesiones oculares graves en los usuarios. Los productos afectados pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, y la información ha sido publicada por la Red de Alerta Nacional de Consumo (RANC), el sistema que coordina el Ministerio de Consumo para retirar del mercado productos no alimentarios que representen un peligro para la ciudadanía.

El mecanismo de riesgo identificado es el mismo en todos los casos. Al ponerse las gafas, el usuario percibe únicamente oscuridad, lo que le lleva de forma instintiva a retirarlas un instante para orientarse y encuadrar la posición del sol. En ese breve intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos a la radiación solar directa, lo que puede provocar una lesión química o térmica en las células foveales de la retina, una zona del ojo responsable de la visión central y el detalle.

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Seis marcas retiradas en menos de dos semanas

La primera alerta en incorporarse a la red fue la de las gafas de Homanaje, modelo QW-50Z1, notificada el 30 de julio por las autoridades gallegas. Un día después, el 31 de julio, se sumaron tres avisos más: el Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia incluyó las gafas de la marca Pelispan; la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja notificó el modelo O37-R de Orro, correspondiente al lote 2603-01 con fecha de fabricación de marzo de 2026; y las autoridades del Gobierno de Aragón comunicaron la inmovilización de las gafas de Opticalia.

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

Días después, el 3 de agosto, la Junta de Castilla y León añadió a la lista los productos de ECP Eye Care Professional. La última incorporación fue la de las gafas Lionstar, modelo LSP1, registrada el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid.

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En todos los casos, las resoluciones contemplan la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas, medidas que buscan impedir que los productos continúen en circulación antes del fenómeno astronómico.

El primer eclipse total en la península desde 1912

Dentro de dos días, nuestro país acogerá el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica en 114 años. La franja de totalidad entrará por Galicia y cruzará el país de oeste a este hasta salir por el Mediterráneo, con paso por provincias como León, Burgos, Zaragoza y Valencia, además de las islas Baleares. Fuera de ese corredor, el resto del territorio español presenciará un eclipse parcial de gran profundidad. El fenómeno tendrá lugar al atardecer, con el máximo local previsto entre las 20:26 y las 20:33 horas, según la ubicación, y una duración de la totalidad de algo más de un minuto en suelo español.

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La observación directa del sol sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista. Las únicas gafas seguras para seguir el fenómeno son las homologadas bajo la norma internacional ISO 12312-2, que garantizan un filtrado suficiente de la radiación solar. Ni los filtros caseros, ni los cristales ahumados, ni las gafas de sol convencionales ofrecen protección real. Las autoridades también desaconsejan el uso de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos, ya que estos instrumentos concentran la radiación y pueden provocar un daño ocular prácticamente instantáneo.