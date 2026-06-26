La inversión de Irlanda en un pueblo de Castilla-La Mancha: tres millones de euros y 60 nuevos puestos de trabajo

Imagen del acto celebrado este miércoles en Tomelloso. (Ayuntamiento de Tomelloso)

La multinacional irlandesa Whitewater Group colocó el miércoles 24 de junio la primera piedra de sus nuevas instalaciones en Tomelloso (Ciudad Real), en un acto presidido por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien subrayó que la región recibe “más inversión extranjera que la media española” y que el 80% de las empresas foráneas que operan en el territorio amplían y reinvierten.

La empresa, especializada en ingeniería y tratamiento de agua para el sector industrial, levantará una planta de 10.000 metros cuadrados en el Polígono SEPES de la localidad ciudadrealeña. El proyecto, denominado Alpha 2, contempla una inversión de más de tres millones de euros y la creación de 60 nuevos empleos. Según las previsiones de la compañía, las instalaciones estarán operativas en el primer cuatrimestre de 2027.

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Whitewater Group integró recientemente a la empresa local Mezgar y su plantilla continuará vinculada al proyecto. La nueva planta incluirá 3.000 metros cuadrados destinados a producción, además de oficinas, zonas de almacenamiento y aparcamientos. Desde allí, según explicó el director de Whitewater Treatment Spain, John Knowles, “saldrán equipamientos para España, Europa y el resto del mundo”.

La “nueva industria” de Castilla-La Mancha

Según García-Page, Castilla-La Mancha supera la media nacional en peso industrial y avanza con fuerza en lo que denomina “la nueva industria”: la energética, en la que la comunidad “va muy por delante”. “La industria del dato atrae otra mucha industria”, afirmó, y citó la red de fibra óptica de la región como uno de los activos que explican la elección del territorio por parte de empresas extranjeras. “Aquí se van a sentir muy acogidos, muy respaldados”, les prometió a los representantes de la compañía irlandesa.

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Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (David Esteban González / JCCM)

El presidente también valoró que la inversión “viene de un país que siempre se ha entendido con España” y subrayó que la llegada de Whitewater “va a favorecer la instalación de otras empresas y el negocio de las que ya están”.

Industria consolidada y apuesta por la formación

Por su parte, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, afirmó que el proyecto “refuerza la pujanza económica e industrial de la ciudad y el liderazgo de su sector metal mecánico, referente en Castilla-La Mancha”. Navarro puso en valor la trayectoria de ese sector, surgido al calor de la industria agroalimentaria local y convertido desde hace décadas en uno de los principales motores económicos de la localidad. El regidor también destacó las ventajas del Polígono SEPES, tanto por sus condiciones urbanísticas como por su ubicación en el centro de la Península, con conexiones por carretera con el sur del país, el Levante y Extremadura. En los últimos tres años, indicó, empresas han adquirido en ese polígono más de 26.000 metros cuadrados de suelo industrial.

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Navarro abordó además el reto de la mano de obra cualificada y defendió reforzar la Formación Profesional Dual. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Junta de Comunidades una parcela de 1.100 metros cuadrados para ampliar las instalaciones del IES Francisco García Pavón con más oferta de FP. El municipio cedió también, hace dieciséis años, una parcela de 30.000 metros cuadrados en el mismo polígono para la construcción del futuro Instituto Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha.