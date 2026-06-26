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Kiko Matamoros pide ayuda en redes sociales para encontrar a su hermano Coto: “Me ha producido mucha lástima y me gustaría ayudarle”

El colaborador de televisión ha compartido una imagen acompañada de una petición para poder retomar la relación después de años sin contacto

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Kiko Matamoros
Kiko Matamoros hace un llamamiento a su hermano en redes sociales. (Montaje Infobae)

Kiko Matamoros ha sorprendido a sus seguidores al realizar un llamamiento público para localizar a su hermano gemelo, Coto Matamoros, con quien no tiene relación desde hace décadas. El colaborador televisivo publicó un mensaje en Instagram acompañado de una imagen reciente de su hermano, reconociendo el impacto emocional que le causó verla y mostrando una faceta inusual de acercamiento.

La motivación de este llamamiento vino tras observar una fotografía de Coto que, según Kiko, le produjo “mucha lástima” y le recordó los últimos días del poeta Leopoldo María Panero. La imagen removió recuerdos y emociones, lo que llevó a Kiko a pedir ayuda a sus conocidos y seguidores para poder localizarlo y ofrecerle apoyo “en la humilde medida de mis posibilidades”. El gesto sorprendió en redes y medios, habituados a la narrativa de enfrentamientos entre ambos.

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La historia de los Matamoros ha estado marcada por la exposición pública y los desencuentros. La fractura entre los gemelos, una vez inseparables en la televisión de los años noventa, se transformó en un distanciamiento absoluto tras una serie de escándalos y acusaciones que incluyeron temas económicos y reproches personales. Ahora, el mensaje de Kiko introduce un matiz de humanidad y autocrítica poco habitual en la saga mediática de la familia.

El mensaje de Kiko Matamoros y su contenido

El comunicado de Kiko Matamoros en Instagram no solo fue un llamamiento para localizar a su hermano, sino también una ventana a su estado emocional. “Me ha producido mucha lástima esta imagen. He recordado los últimos días de Leopoldo María Panero”, escribió, estableciendo una comparación con el poeta conocido por su vida marginal y trágica.

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En la misma publicación, Kiko pide colaboración a amigos y seguidores: “Si alguien sabe cómo puedo localizarlo, me gustaría ayudarle”. Este fragmento concentra la esencia del mensaje: la búsqueda de un contacto que, tras años de desencuentros, permita ofrecer algún tipo de apoyo. Se evidencia una mezcla de compasión y cierto remordimiento, que él mismo reconoce en un tono directo: “A mi desolador hermano, con esa extraña mezcla de compasión y náusea que puede solo experimentar quien conoce la causa, banal y sórdida, quizá, de tanto, tanto desastre”.

Sálvame ha tenido numerosas controversias a lo largo de sus años que han hecho que el programa se califique como 'telebasura' pero, a la vez, han contribuido a su fama

Este párrafo, que responde directamente a la pregunta sobre la naturaleza del llamamiento, condensa los motivos y el trasfondo: Kiko Matamoros ha pedido ayuda pública para encontrar a su hermano gemelo, motivado por una imagen reciente que le generó compasión y el deseo de intentar ayudarle, pese a los años de separación y conflicto. La solicitud se hizo pública en su cuenta de Instagram, utilizando un tono introspectivo y reconociendo el dolor personal y familiar que subyace en la historia de ambos.

Kiko reconoce los traumas que han marcado la vida de Coto y, aunque no busca justificar sus comportamientos, señala que los comprende: “Parece ser consciente de los traumas que podrían haber desencadenado su comportamiento, y aunque no lo excusa, llega a sentir empatía”. Este giro en la actitud de Kiko supone un cambio respecto a la confrontación permanente que ha caracterizado la relación de los hermanos en los últimos años.

El trasfondo del distanciamiento entre los hermanos

La enemistad pública entre Kiko y Coto Matamoros no surgió de la nada. Durante los años noventa y principios de los dos mil, ambos compartieron escenarios televisivos y una relación profesional que parecía sólida. Todo cambió tras el escándalo de las fotografías de Mar Flores con Alessandro Lequio, entonces cuñada de Kiko, vendidas a la revista Interviú. Aquella operación, según la versión de Coto, supuso una traición: lo acusó de haberlo dejado asumir las consecuencias legales y de haberlo estafado millonariamente.

La distancia entre Kiko y Coto Matamoros. (Europa Press)
La distancia entre Kiko y Coto Matamoros. (Europa Press)

A partir de ese episodio, los hermanos iniciaron una guerra abierta en los medios, alimentada por agravios personales y acusaciones de traición económica. Coto llegó a declarar en televisión: “Por los problemas por los que fui a la cárcel, el cerebro era Kiko”, señalando a su gemelo como responsable de sus desgracias judiciales. Estas declaraciones contribuyeron a un distanciamiento irreversible, agravado por problemas de salud de Coto, incluido el padecimiento de dos infartos, y su vida durante un tiempo fuera de España.

Durante estos años, la relación ha estado marcada por la ausencia total de contacto y el intercambio de insultos en espacios públicos. Incluso cuando la salud de Coto se deterioró, Kiko confesó no haber sentido interés en visitarlo ni en restablecer la relación. Ahora, la publicación del llamamiento parece señalar un cambio de perspectiva, o al menos un intento de tender un puente, aunque sea desde la distancia y sin garantías de reconciliación.

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