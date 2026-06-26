1.000 huevos, 20 kilos de patatas y una sartén de 200 kilos: la historia de una tortilla XXL que se cocina desde hace tres décadas en un castillo en ruinas

Fotos de la tortilla gigante cocinada el 22 de junio de 2025 (Juliacum)

Mil huevos, veinte kilos de patatas, diez kilos de beicon y otros tantos de cebolla. Y, por supuesto, un buen puñado de pimienta y sal. Son los ingredientes de una tortilla que bien podría haber alimentado a todo un regimiento. Nos encontramos en el Castillo de Jully, en el departamento francés de Yonne. Es un caluroso domingo de junio y unas 140 personas se reúnen alrededor de una sartén gigante, con un diámetro de más de dos metros. En ella, se cocina una tortilla, pero también un símbolo.

Como viene siendo tradición desde hace más de treinta años, los voluntarios de la Asociación para la Conservación y Promoción del Castillo de Jully se han organizado para cocinar esta receta XXL, una tortilla al estilo francés que alimentará a todos los presentes con fines solidarios. Esta asociación nació con la idea de mantener el patrimonio de Jully y sus alrededores, así como de preservar y promocionar este castillo en ruinas.

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El Château de Jully, también conocido como Abbaye de Jully-les-Nonnains, es un castillo construido originalmente en el siglo X, alrededor del año 987, y que, durante el paso de las décadas, se ha utilizado como convento, priorato y granja. El espacio se fue degradando poco a poco durante el siglo XX, hasta que esta asociación se conformó con un objetivo: devolver la vida a un espacio lleno de historia.

El edificio en la década de 1900 (Juliacum)

Para eso precisamente se organiza esta ‘tortillada’. La asociación lleva organizando al menos una tortilla gigante al año desde 1993. Un año, decidieron hacer tortillas con cuatro huevos, que ofrecían en platos o en bocadillos. A la gente le encantaron y, entonces, surgió la idea de ofrecer una tortilla XXL. “Encargamos una sartén de chapa metálica de 2,5 metros a un artesano de la zona de Avallon”, cuenta Daniel, voluntario desde el principio, al medio local L’yonne. La sartén pesa 200 kilos y se necesitan cinco personas para manejarla.

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Cómo hacer una tortilla para 150 personas

El proceso comienza desde el día anterior, cuando se cocina el tocino, se cortan las patatas y se sofríen las cebollas. El domingo, la primera tarea es cascar los huevos y la siguiente, cocinar las patatas en la estufa del castillo. En el jardín, varias personas preparan el fuego de leña en el que la tortilla terminará de cocinarse.

Fotos de la tortilla gigante cocinada el 22 de junio de 2025 (Juliacum)

La sartén se calienta y se llena de tocino, patatas y cebollas, que luego se cubren con los mil huevos cascados. Ahí empieza el gran momento, una danza de cinco personas con cinco espátulas gigantes que cocinan la tortilla raspando desde afuera hacia adentro. “Juzgamos la cocción a simple vista”, explica Claude Garino, presidente de la asociación.

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La tortilla gigante es todo un éxito año tras año, incluso a pesar de no hacer publicidad del evento. La gente reserva de un año para otro, y el aforo está limitado a 150 personas. Los beneficios se destinan de forma íntegra al mantenimiento del castillo. El próximo evento de la asociación será la décima edición de la Feria del Libro, prevista para el 9 de agosto, con alrededor de veinte autores ya anunciados y una venta de libros.