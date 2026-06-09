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La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

La Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico realizaban en ese momento labores de regeneración con maquinaria pesada

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La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera de los agentes.

La pasada semana, un importante operativo coordinado entre diferentes organismos permitió la retirada de una embarcación de alta velocidad (EAV) que había quedado varada en la zona sur de la Punta del Boquerón, en San Fernando, Cádiz. La narcolancha tuvo que ser retirada de una manera llamativa, al no poder evacuarse por vía marítima por quedar atascada por la arena.

La actuación ha tenido como objetivo principal minimizar el impacto ambiental y mejorar la imagen de la costa gaditana, especialmente de cara a la temporada estival. Las recientes muertes de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva mientras perseguían a una narcolancha ha vuelto a colocar el problema del narcotráfico en el sur peninsular en el foco mediático, lo que empuja a las autoridades ha tomar medidas más efectivas.

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Las autoridades consideran fundamental este tipo de acciones para proteger tanto el entorno natural como la seguridad de los usuarios de la playa y prevenir posibles incidentes relacionados con la exposición a materiales peligrosos. “Evitar que estos residuos peligrosos permanezcan en zonas públicas es parte de nuestro compromiso con la ciudadanía”, afirma un portavoz de la Guardia Civil.

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera
La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz

Operativo para trasladar la narcolancha

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la embarcación trató de eludir la persecución de las patrulleras de Cádiz, realizando maniobras evasivas que terminaron con la lancha varada violentamente sobre la arena. “La retirada por mar resultaba imposible, y la presencia de la narcolancha suponía un riesgo tanto para el medio marino como para la imagen de la provincia”, señalaron responsables del operativo.

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Una vez constatada la dificultad para mover la narcolancha por mar, la Guardia Civil de Cádiz se puso en contacto con los responsables de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, quienes en ese momento llevaban a cabo labores de regeneración de la playa de Camposoto con maquinaria pesada. “Gracias a la rápida respuesta y a la disposición de recursos, fue posible acceder con el equipo necesario para retirar la embarcación varada,” explicó un portavoz de la Demarcación de Costas. La lancha fue trasladada hasta una zona especialmente habilitada para su destrucción.

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva (Ministerio del Interior)

Defensa de la labor de la Guardia Civil

Durante la operación, se realizaron tomas aéreas que documentan, paso a paso, las actuaciones realizadas para la retirada de la narcolancha. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz recalcan la importancia de estas intervenciones conjuntas. “Trabajamos coordinadamente para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la buena imagen de nuestras costas.

La colaboración entre instituciones es clave en la lucha contra el narcotráfico y en la protección ambiental”, indicaron responsables del cuerpo. El cuerpo quiere transmitir que este tipo de actuaciones ponen de relieve la labor diaria de los servidores públicos y el esfuerzo común por mantener las playas gaditanas libres de restos de actividades ilícitas y en las mejores condiciones posibles para el disfrute de vecinos y visitantes.

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