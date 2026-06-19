Felipe VI y la princesa Leonor vuelan juntos, pero en distintos aviones, una tradición no escrita para preservar la continuidad de la Corona

Han realizando un vuelo conjunto a bordo de dos Pilatus C-21 en el centro de enseñanza de la Fuerza Aérea Española en San Javier, Murcia.

Felipe VI y la princesa Leonor han protagonizado su primer vuelo conjunto, a los mandos de dos aviones de instrucción Pilatus PC-21 del Ejército del Aire y del Espacio sobre la costa del Mar Menor, en la Región de Murcia. La Casa Real ha difundido imágenes y vídeo de la jornada coincidiendo con el 12º aniversario de la coronación del monarca. Padre e hija han volado en aeronaves separadas, aunque el PC-21 es un avión biplaza: tiene capacidad para dos tripulantes.

El vuelo se ha realizado en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier, donde Leonor completa el último tramo de su formación militar. La princesa de Asturias ha ocupado uno de los PC-21 junto a la capitana Elena Gutiérrez, su instructora de vuelo. El rey, que cuenta con experiencia como piloto desde su propia formación castrense, ha pasado previamente por el simulador para familiarizarse con el modelo, ya que el PC-21 ha sustituido recientemente a los aviones con los que él aprendió a volar. Ha sido la propia Leonor quien ha dirigido el briefing previo al despegue, con explicaciones sobre las condiciones del vuelo y los asientos eyectables de la aeronave.

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El Pilatus PC-21 es un entrenador avanzado biplaza con cabina en tándem -alumno delante e instructor detrás- bajo una cúpula de visión panorámica. Equipado con un turbohélice Pratt & Whitney Canada PT6A-68B de 1.200 kilovatios (1.600 CV), alcanza una velocidad máxima de 685 km/h y un techo de vuelo de 11.580 metros (37.992 pies). Su aviónica simula los sistemas de cazas de quinta generación. El Ejército del Aire opera una flota de 40 unidades de este modelo en la AGA de San Javier.

Felipe VI y la princesa Leonor tras realizar su primer vuelo juntos. (Casa Real)

Preservar la continuidad de la Corona

Que el rey y la heredera hayan volado en aparatos distintos responde a una tradición no escrita, extendida entre las casas reales europeas, que desaconseja que el monarca y su sucesor directo compartan el mismo medio de transporte. La lógica es preservar la continuidad de la Corona ante un eventual accidente.

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En el caso de la monarquía británica, esta práctica está bien documentada: el rey Carlos III y el príncipe Guillermo viajan en aviones separados, y desde que el príncipe Jorge cumplió 12 años en julio de 2025, se aplica también a padre e hijo. La norma no tiene rango legal en ninguna de estas monarquías; es una convención protocolaria que cada casa real aplica con distinto grado de rigor.

En España no existe ninguna ley ni decreto que prohíba expresamente al rey y a la heredera volar en la misma aeronave. La Constitución española de 1978 regula en su artículo 57 el orden de sucesión a la Corona -que sitúa a Leonor en primer lugar, seguida de la infanta Sofía-, pero no contempla restricciones de viaje. La Casa Real no ha hecho ninguna declaración pública sobre este protocolo.

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Felipe VI y la princesa Leonor tras realizar su primer vuelo juntos. (Casa Real)

“Gracias, papá”

Al aterrizar, Felipe VI ha abrazado a su hija y declarado que se había sentido “mejor de lo que esperaba” al volar en paralelo con ella. Leonor, por su parte, le ha respondido con un “gracias, papá” que ha quedado recogido en las imágenes oficiales.

La jornada se enmarca en la recta final de la formación militar de la princesa, que el 10 de julio habrá completado tres años de instrucción en las tres academias de las Fuerzas Armadas españolas: la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín -donde realizó seis meses de travesía transoceánica a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano- y la AGA de San Javier. En mayo, Leonor concluyó también el Curso Básico de Paracaidismo en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), lo que la convirtió en el primer miembro de la familia real española en recibir esa formación, ya que ni Felipe VI ni Juan Carlos I lo hicieron durante sus respectivas etapas castrenses.

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