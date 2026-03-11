Donald Trump critica de nuevo a España por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón: “No está cooperando en absoluto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la presa antes de subir al Marine One (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra el Gobierno español por su negativa a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón en las operaciones militares estadounidenses contra Irán. El mandatario ha asegurado este miércoles que España “no está cooperando en absoluto” y ha advertido de que podría adoptar medidas económicas contra el país, incluida la posibilidad de cortar las relaciones comerciales.

Trump ha realizado estas declaraciones ante la prensa en el jardín de la Casa Blanca antes de viajar a Kentucky para participar en varios actos oficiales. A preguntas de periodistas sobre la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a la ofensiva militar contra Irán, el presidente estadounidense insistió en que la actitud de Madrid está siendo inadecuada. “No están cooperando en absoluto. Lo están haciendo realmente mal. Puede que corte todo el comercio con ellos. Han sido muy malos con la OTAN y no quieren pagar su parte justa”, ha afirmado. En sus comentarios también ha diferenciado entre la población española y su Gobierno: “El pueblo de España es fantástico, pero su liderazgo es terrible”.

Las declaraciones se producen en un momento de tensión diplomática entre Washington y Madrid desde el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. España ha rechazado respaldar los ataques y ha decidido no autorizar el uso de las instalaciones militares estadounidenses situadas en territorio español para apoyar las operaciones.

Las bases de Rota y Morón, en el centro de la disputa

La negativa española a permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) se ha convertido en uno de los principales focos de fricción entre ambos gobiernos. Estas instalaciones forman parte de los acuerdos de cooperación militar entre España y Estados Unidos y son utilizadas habitualmente por las fuerzas estadounidenses en el marco de operaciones conjuntas o de la OTAN.

Desde el inicio de los bombardeos sobre Irán, la Administración estadounidense ha expresado su malestar por la decisión del Ejecutivo español de no implicarse en la ofensiva ni facilitar el uso de estas bases para apoyar las operaciones militares.

Trump ya había criticado a España hace más de una semana durante un acto en el Despacho Oval junto al canciller alemán, Friedrich Merz. En aquella ocasión calificó la postura española de “terrible” y amenazó con medidas económicas, entre ellas la posibilidad de interrumpir las relaciones comerciales. Este miércoles volvió a insistir en ese mismo planteamiento. “Podríamos cortar totalmente todo el comercio con ellos”, señaló.

El presidente estadounidense también ha llegado a sugerir en ocasiones anteriores que Estados Unidos podría utilizar esas instalaciones militares aunque no contara con autorización española: “Podemos volar y utilizarlas, no tenemos que pedir permiso, pero creo que están siendo muy poco amigables”. Aun así, añadió que no considera necesario hacerlo.

El debate sobre la OTAN y el gasto en defensa

Junto al desacuerdo por la guerra con Irán, Trump ha vuelto a vincular sus críticas a España con el debate sobre el gasto militar dentro de la OTAN. El presidente estadounidense sostiene desde hace tiempo que varios aliados europeos no contribuyen lo suficiente al sostenimiento de la alianza. En sus declaraciones, el mandatario ha reprochado a España que no alcance el nivel de inversión en defensa que considera adecuado. “La situación con la OTAN es muy mala. Reciben protección. No quieren pagar la parte que les corresponde. Y llevan así muchos años”, ha afirmado.

Trump ha defendido en repetidas ocasiones que los países aliados deberían destinar hasta el 5% de su producto interior bruto al gasto en defensa, una cifra muy superior al objetivo tradicional del 2% acordado en el seno de la Alianza Atlántica.

Las críticas del presidente estadounidense han sido respaldadas por algunos aliados republicanos en Washington. Entre ellos se encuentra el senador Lindsey Graham, que ha llegado a plantear la posibilidad de retirar a las tropas estadounidenses de las bases de Rota y Morón si España no respalda la estrategia Mensajes contradictorios desde Washington

Las declaraciones de Trump contrastan con el mensaje que transmitió la Casa Blanca la semana pasada. En ese momento, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que el Gobierno español había ofrecido garantías de cooperación a Estados Unidos por canales directos en relación con la operación militar contra Irán. Esa afirmación fue desmentida públicamente por el ministro de Asunto de Exteriores de España, José Manuel Albares, que negó haber dado ese tipo de garantías a Washington.

La respuesta del Gobierno español

El Gobierno español ha restado peso a las amenazas comerciales planteadas por Trump y ha señalado que cualquier modificación en las relaciones económicas entre ambos países debe respetar los acuerdos internacionales existentes. Desde Moncloa se recuerda que la relación comercial entre Estados Unidos y España está enmarcada dentro del acuerdo firmado entre Washington y la Unión Europea en el verano de 2025. Según el Ejecutivo, cualquier revisión de ese marco debería realizarse respetando la legalidad internacional, la autonomía de las empresas privadas y los compromisos bilaterales existentes.

El Gobierno también subraya que “España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo. También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”.