El gobierno de España niega a EE. UU. el uso de sus bases militares para el ataque a Irán

El gobierno español dijo el lunes que había negado el uso de sus bases militares a las fuerzas estadounidenses implicadas en el ataque contra Irán, incluidos los aviones clave de reabastecimiento que partieron de España hacia otros países el domingo.

Al menos 11 aviones cisterna estadounidenses KC-135T y KC-135R abandonaron las bases de Rota y Morón, en el sur de España, a última hora de la noche del domingo, después de que el gobierno español, de izquierda, se opusiera a una operación que consideraba fuera del derecho internacional.

"No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas", dijo el domingo José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, en una entrevista en Televisión Española. Calificó las operaciones estadounidense-israelíes de "acción unilateral".

La nueva política es la crítica más reciente a Estados Unidos por parte de España, que ha destacado en Europa por su oposición constante al gobierno de Trump, incluidas las políticas migratorias estadounidenses, el apoyo a Israel y su guerra en Gaza y la operación militar para secuestrar y detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se ha convertido en un faro para los frustrados progresistas europeos, que lo ven como una de las últimas voces políticas de izquierda en un desierto cada vez más derechista. Pero Sánchez también se ha convertido en objetivo de los conservadores.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, declaró a Euronews el domingo que el gobierno español estaba "del lado de todos los tiranos del mundo", y que "ahora está del lado de Irán".

Sánchez ha respaldado la prohibición de que Israel participe en el concurso internacional de la canción Eurovisión y fue uno de los primeros dirigentes europeos en reconocer un Estado palestino y en calificar de "genocidio" las acciones de Israel en la Franja de Gaza.

Sánchez ha logrado mantenerse en el poder durante casi ocho años, en parte gracias a su constante desmarque y enfurecimiento de los conservadores españoles, quienes consideran que está dispuesto a decir o hacer cualquier cosa para mantenerse en el cargo. Muchos de ellos consideran que su oposición a Trump está motivada más por la política interna que por una brújula moral. El lunes, también lo retrataron como compañero de mensajes de tiranos.

"Sin Maduro y sin los ayatolás, se le está vaciando el grupo de WhatsApp", dijo el lunes en rueda de prensa Carmen Fúnez, funcionaria del opositor Partido Popular al referirse a la izquierda de su país.

En los días y semanas previos al ataque, aviones militares estadounidenses utilizaron bases en España para repostar combustible y otras operaciones relacionadas con la concentración militar en Medio Oriente. Las bases también habían sido utilizadas por Estados Unidos en conflictos y operaciones anteriores, incluidas las campañas antiterroristas en África y en la evacuación de Afganistán en 2021.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, dijo el lunes que, aunque existía un acuerdo con Estados Unidos sobre el uso de las bases, España creía que solo se extendía al uso dentro del marco del derecho internacional. Estados Unidos e Israel, dijo, habían violado ese marco.

Robles dijo que las bases podrían utilizarse en el futuro con fines humanitarios.

Carlos Barragán colaboró con reportería desde Madrid.

Jason Horowitz es el jefe del buró en Madrid del Times; cubre España, Portugal y cómo vive la gente en Europa.

