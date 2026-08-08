Alexia Hartman, médica aérea: “Estas son las siglas que todo el mundo debería conocer”

Imagen de archivo de un rescate de montaña. (Pixabay)

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Una excursión a la montaña puede convertirse en una experiencia compleja incluso cuando el recorrido parece sencillo: un tropiezo, una caída, una lesión o un malestar repentino pueden obligar a detener la marcha y afrontar una situación para la que no siempre se está preparado. En esos momentos, saber mantener la calma y actuar con cierto orden puede resultar determinante.

No es necesario encontrarse en un entorno de alta montaña para que surja un problema que requiera atención sanitaria. Una persona puede sufrir un desvanecimiento durante una ruta, hacerse una herida en una zona de difícil acceso, padecer una reacción alérgica o encontrarse indispuesta durante una actividad deportiva. También en otros escenarios cotidianos, como un accidente de tráfico o una emergencia doméstica, puede ser necesario prestar ayuda antes de que lleguen los servicios especializados.

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Sin embargo, cuando ocurre algo inesperado, muchas personas no saben exactamente cómo proceder. Los nervios, la urgencia de la situación y el deseo de ayudar pueden llevar a actuar de forma precipitada o a no tener claro cuál debe ser el primer paso. Para ordenar esa respuesta, la médica aérea y de expedición Alexia Hartman (@alexiahartman en redes sociales) recuerda un protocolo sencillo que puede aplicarse ante una emergencia sanitaria.

Imagen de archivo de unas mochilas de excursionismo en las montañas. (Pixabay)

“Hay unas siglas que utilizamos en las emergencias sanitarias que son muy útiles, que creo que todo el mundo debería de grabarse a fuego. Y son las siglas de PAS, P-A-S. P de proteger, A de avisar y S de socorrer”, explica Hartman.

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Proteger, Avisar y Socorrer

El primer paso es proteger. Antes de acercarse a una persona que necesita ayuda, quien interviene debe comprobar que hacerlo no supone un riesgo para sí mismo. “Siempre te proteges a ti primero y luego a la víctima, porque muchas veces nos reacciona querer ir a ayudar, pero si pones en peligro tu vida, va a ser mucho más complicado tener que salvar a dos personas que no solo a una. Entonces, primero tú y luego con seguridad, la víctima”, señala la médica.

La recomendación cobra especial importancia en lugares donde pueden existir peligros añadidos, como carreteras, zonas escarpadas o espacios en los que una caída pueda repetirse. Una vez que la escena sea segura, llega el momento de avisar a los servicios de emergencia. Para Hartman, esta llamada debe hacerse cuanto antes.

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“Hay que llamar al 112. Pensad que el destino final del paciente muy altamente probable sea el hospital, que es el único lugar donde realmente le pueden ayudar. Entonces, cuanto antes lo traslademos, mejor. Por lo tanto, cuanto antes aviséis vosotros, mejor”, afirma. La llamada permite activar los recursos necesarios mientras la persona afectada permanece en el lugar del incidente.

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Tras avisar, el siguiente paso es prestar la ayuda que esté al alcance de quien se encuentra allí, siempre teniendo en cuenta sus conocimientos y las circunstancias de la emergencia. “Cuando ya hemos avisado, nos ponemos manos a la obra para hacer nuestros primeros auxilios o lo que sea conveniente, pues ayudando a la víctima y manteniendo siempre muchísima observación sobre la persona afectada”, explica Hartman.

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Esa vigilancia no debe terminar después de realizar una primera intervención. El estado de una persona puede cambiar y cualquier modificación puede ser relevante para los profesionales que acudan al rescate. “Cualquier cambio, estad muy atentos y, sobre todo, atentos al móvil por si os llaman los del equipo de rescate”.