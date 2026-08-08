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Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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Este es el precio de la luz es el país para este domingo 9 de agosto, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 9 de agosto

Precio promedio: 94.5 euros por megavatio hora

Precio máximo: 175.73 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.1 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.23 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 164.14 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 161.05 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 159.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 156.99 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 155.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 156.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 154.29 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 71.97 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.13 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.88 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 144.47 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 175.23 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 175.73 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 173.23 euros por megavatio hora.

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