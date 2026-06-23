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La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo

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(Actualiza la NA2066 con más información sobre el registro y los delitos investigados)

Soria, 23 jun (EFE).- El registro que desde primera hora de esta mañana llevan a cabo agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, responde a unas diligencias judiciales por delitos contra la Administración Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

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La investigación se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria, que ha autorizado diversas actuaciones, entre ellas registros domiciliarios y detenciones, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Las diligencias se encuentran actualmente bajo secreto y se desconoce por el momento si existen detenidos.

La investigación está dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial.

A primera hora de esta mañana varios agentes han entrado en el Ayuntamiento de Soria para proceder al registro que, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, tiene que ver con el área de Comercio del consistorio.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Soria, del que hasta el pasado mes de abril era alcalde el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta de procurador en las Cortes, ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias.

De este modo, el Ayuntamiento, cuyo alcalde actual es el socialista Javier Antón, asegura que está facilitando toda la documentación y la información que le está siendo requerida en el marco de estas actuaciones.

"Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse", añade el comunicado.

Además, el consistorio hace un llamamiento a la "prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales" y pide evitar "especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario".

Finaliza la nota reiterando su compromiso con la "transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia". EFE

(foto) (vídeo)

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