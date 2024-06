Cierran el restaurante ‘saludable’ de Marcos Llorente y sus socios futbolistas en Pozuelo (Madrid) por no tener licencia: “Los vecinos nos tiraban basura”

Marcos Llorente, en un partido con el Atlético de Madrid (REUTERS/Juan Medina)

No ha sido una buena semana para el futbolista del Atlético de Madrid y también de la selección española Marcos Llorente, que pasa unos días de vacaciones tras ser descartado para ir a la Eurocopa que se está disputando en Alemania. Si el martes unos comentarios suyos en redes sociales insinuando que era bueno tomar el sol sin protección levantó toda una polvareda entre sus seguidores (”si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes“, señaló), este miércoles el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón le ha cerrado uno de los restaurantes por carecer de licencia.

Llorente es socio inversor de la empresa Fast Food SL, constituida en octubre de 2018 para poner en marcha un proyecto hostelero que se llama ‘Naked & Sated’ (Desnudo y Saciado), una cadena de restaurantes saludables que ofrece menús “que dejan atrás los típicos fritos y salsas” para ofrecer platos “sin aditivos, sin ultraprocesados, sin tonterías y sin remordimientos”, según señala su publicidad. La cadena tiene ocho restaurantes en Madrid capital, Valencia, Málaga, Bilbao y la localidad de Pozuelo de Alarcón. El registro mercantil señala que sus socios son los también futbolistas Ibai Gómez (ex del Athletic de Bilbao) y Gerard Deulofeu (ex del FC Barcelona). Como alma mater está el cocinero Roberto Bosquet.

Si los clientes habituales se pasan desde ayer por el local de Pozuelo, situado en la calle París, se encontrarán un cartel que pone “cerrado por obras” y varios precintos de la Policía Municipal en la puerta principal. Los problemas para el local comenzaron en mayo de 2022, cuando llegó el Ayuntamiento, gobernado por el PP, una denuncia por malos olores y ruidos. El asunto pasó al Departamento de Licencias de Actividad del Consistorio, para que este comprobase si el restaurante ejercía su actividad con un título habilitante para ello. Los técnicos municipales constataron en septiembre de 2022 que el restaurante no tenía en esos momentos “resolución favorable de licencia para la implantación de actividad y obras de acondicionamiento”, que había sido solicitada por la empresa en marzo de ese mismo año. Lo que sí se había presentado era una declaración responsable para empezar a operar y para poder poner una terraza.

Acta policial en octubre de 2023

Pero los trámites burocráticos municipales son lentos. Hasta un año después, octubre de 2023, la Policía Municipal no se pasa por el local y levanta acta de inspección donde se denuncian las siguientes infracciones a la Ley 17/97, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid: No presentar licencia expuesta al público, no tener expuesto el cartel identificativo, tener el extintor en el suelo, no tener expuesto al público el cartel sobre la existencia de hojas de reclamaciones a disposición del consumidor, no presentar contrato de retirada de aceites usados, y no presentar contrato de mantenimiento de chimeneas/humos. El Departamento de Licencias de Actividad del Ayuntamiento se ve obligado a abrir un expediente urbanístico donde se especifica que el restaurante tiene en tramitación, pero no concedidas, la licencia de actividad, declaración responsable de funcionamiento y autorización para terraza. “En los tres expedientes, se les ha concedido un trámite de audiencia con carácter previo a la resolución de los mismos.”, señala el expediente municipal. Estamos ya en abril de 2024.

El local de Naked & Sated en Pozuelo con el cartel de precintado

El expediente iniciado por el Consistorio de Pozuelo de Alarcón recuerda que el artículo 70 de la Ordenanza de Tramitación de Licencias regula que “si la actividad se ejerciera sin contar con el correspondiente título habilitante podrá adoptarse por el Ayuntamiento, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad, pudiéndose adoptar esta medida sin el trámite de audiencia previa”. En el caso analizado, recuerda el Área de Urbanismo, “queda acreditado que el local denominado “Naked & Sated”, sito en la calle París 1, no cuenta con Licencia Urbanística de Actividad y, en consecuencia, no puede disponer de título habilitante de funcionamiento para la implantación de la actividad que se viene desarrollando de restaurante, por lo que debe adoptarse como medida cautelar la suspensión de dicha actividad, con carácter inmediato, hasta que no disponga de los correspondientes títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad”. En el caso de la terraza, “el establecimiento principal no cuenta con licencia de funcionamiento y, por tanto, no puede disponer de título habilitante para la instalación de terraza de velador”.

El 11 de abril, la Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Nuevos Proyectos ordenó como medida cautelar la suspensión inmediata tanto de la actividad de restaurante que se estaba ejerciendo dentro del local como en la terraza de veladores hasta que se disponga de los correspondientes títulos habilitantes. “Se procederá, sin más trámites, a la ejecución de la suspensión de la actividad, mediante su precinto por la Policía Municipal”. La empresa tuvo entonces quince días para solicitar correctamente el título habilitante y formular alegaciones. La Policía Municipal ha clausurado esta semana el restaurante. Roberto Bosquet, uno de los socios, señala que tienen alquilado el local a un vecino del inmueble y que sí tienen licencia de actividad pero no de funcionamiento: “la hemos pedido hace dos años y seguimos esperando. Desde entonces funcionamos con una declaración responsable, que es legal”.

Exterior del local Naked & Sated de Pozuelo

¿Por qué entonces les han cerrado? “Por un problema de los aparatos del aire acondicionado, que estaban mal colocados y ya lo hemos subsanado. Estamos a la espera de que los técnicos municipales nos den el ok, pero mientras tantos nos han clausurado”. En cuanto al inicio del expediente, las denuncias por malos olores y ruido, Bosquet reconoce que “los vecinos del edificio les han hecho la vida imposible. Nos tiraban cubos de basura y cubos de agua a los proveedores. Esto nunca lo he visto”, señala. Patricia Cabal, concejala de Somos Pozuelo, en la oposición, destaca con ironía que no sabe qué pasa en este Ayuntamiento con la concesión de licencias. “Cada vez que preguntamos por la actividad de un local o hay algún tipo de denuncia, incendio u otro tipo de incidente, la consecuencia es el precintado del local por falta de licencia. Algo no está funcionando en Pozuelo. Hablamos de bares, restaurantes, escuelas infantiles. Algún día habrá una desgracia personal porque la instalación no cumple la normativa. ¿A quién reclamamos?”, se pregunta.

Ángel Bascuñana, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, señala que “lo de Pozuelo y las licencias es un caso de estudio, locales de hostelería que perduran años sin licencia, empresas de servicios sensibles con problemas que se descubren sin licencia de actividad, talas indiscriminadas realizadas sin licencia que quedan impunes y, sobre todo, un serio problema de inspección. El equipo de gobierno debe imponer los criterios de gestión y control de las actividades que se desarrollan en Pozuelo, pero la desidia, y el desconocimiento de la ciudad provoca estos vacíos que repercuten negativamente en los vecinos y las empresas. Hay que definir mejor las prioridades de la ciudad y preocuparse menos de dar satisfacción a una presidenta autonómica obsesionada con el Gobierno de España”. Como ya publicó Infobae España, el Ayuntamiento de Pozuelo ya precintó la terraza del restaurante El Cielo de Urrechu, uno de los locales de moda que forma parte del imperio hostelero Grupo Urrechu, tras comprobar que llevaba tres años sirviendo comidas y cenas en una terraza que no tenía licencia.