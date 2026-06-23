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Cortes en el centro de Madrid tras la explosión en una de las Cuatro Torres de plaza Castilla: los cierres provocan retenciones en el Paseo de la Castellana

Se ha producido una explosión dentro de la torre Moeve que ha obligado a desalojar el edificio

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Cortes en el centro de Madrid tras la explosión en una de las Cuatro Torres de plaza Castilla: retenciones en la zona. (Montaje Infobae España con imágenes de X)
Cortes en el centro de Madrid tras la explosión en una de las Cuatro Torres de plaza Castilla: retenciones en la zona. (Montaje Infobae España con imágenes de X)

Este martes, la torre Moeve, dentro del complejo de las Cuatro Torres de plaza Castilla, en Madrid, ha sufrido una explosión que ha obligado a desalojar el edificio. Hasta allí se han desplazado cuerpos de seguridad, agentes de la Policía Municipal y dotaciones de bomberos. Según ha contado Diego Delgado, un testigo de lo ocurrido, a Infobae, la explosión “ha sonado muy fuerte” y por las inmediaciones hay “muchas ambulancias”.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Madrid han cortado diversos accesos hacia el Paseo de la Castellana de la capital. En concreto, y “por intervención de equipos de emergencia”, se ha cerrado en un primer momento “el acceso a Pso. de la Castellana desde M-11, M-30 calzada 1 (interior) y accesos de túneles a Cuatro Torres”, según ha especificado el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid desde su perfil de X. Poco después, se ha vuelto a abrir el acceso desde el nudo norte y la M-30. Aun así, y como consecuencia de los cortes, la zona está sufriendo retenciones y atascos.

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Los servicios de emergencia han recibido los primeros avisos, que alertaban de que el fuego se ubicaba en una de las plantas intermedias de la torre Moeve. Además, los efectivos desplegados en el lugar están trabajando en la localización de tres personas que permanecerían atrapadas en el interior, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

El incendio tras la explosión en la Torre Moeve, una de las Cuatro Torres de Madrid. (Video cedido por @ArturoCrosby)

Historia y datos de la Torre Moeve

El edificio, anteriormente conocido como Torre Cepsa, fue diseñado por el arquitecto Norman Foster y es la segunda construcción más alta de España, con 248 metros, solo por detrás de la Torre de Cristal, de 249 metros, con la que comparte el mismo complejo empresarial de las Cuatro Torres, que se construyó encima de lo que antes era la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

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Sus 45 plantas albergan oficinas de grandes corporaciones que, a lo largo de los años, han incluido a Repsol, Bankia y Cepsa. El inmueble se levantó originalmente para ser la sede de Caja Madrid y su diseño contemplaba la instalación de turbinas eólicas en el rectángulo vacío de su parte superior, con el objetivo de generar suministro energético propio.

Desde 2016, la torre pertenece a Pontegadea, la sociedad patrimonial a través de la cual Amancion Ortega adquirió el edificio por aproximadamente 490 millones de euros.

Además, el incendio de este martes no es el primero que afecta al rascacielos. En diciembre de 2025, un fallo en un transformador eléctrico provocó otro siniestro en el mismo edificio, aunque de menor envergadura.

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