Qué está pasando con el Virus del Nilo Occidental en Andalucía: un hombre de 82 años fallecido y al menos 19 contagiados, seis de ellos en estado grave

Operarios realizan trabajos de control y tratamiento de mosquitos transmisores del virus del Nilo occidental en la localidad sevillana de Los Palacios (Francisco J. Olmo / Europa Press)

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El aumento de las temperaturas y la proliferación de mosquitos han reactivado la alerta sanitaria por el Virus del Nilo Occidental (VNO) en el sur de España. Según un comunicado transmitido desde Moncloa, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 82 años con patologías previas en Dos Hermanas (Sevilla), elevando a 17 los casos detectados en la comunidad.

El hombre ingresó el 27 de julio en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla con síntomas neurológicos graves y diagnosticado con meningoencefalitis. Poco después, falleció tras activar los protocolos sanitarios de la provincia, donde cinco pacientes graves permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos. Para este control sanitario, se realizaron estudios a 342 usuarios, despistaje en 107 pacientes con meningitis víricas y 2.088 pruebas a donantes de sangre, según ha indicado El País.

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Aunque la cifra oficial inicial se encuentra en 17 infectados, en las últimas 24 horas se han detectado dos nuevos casos en Dos Hermanas, elevando el número a 19 contagios, de los que seis sufren enfermedad neuroinvasiva y 13 tienen síntomas leves de gripe estival. Además, a media tarde, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado el primer caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en lo que va de año.

La afectada es una mujer de 86 años, residente en Don Benito (Badajoz), quien estuvo ingresada en el hospital de la localidad y actualmente se encuentra en su domicilio tras recibir el alta médica. La dirección del SES ha comunicado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura la necesidad de mantener la vigilancia ante la posible aparición de nuevos casos con síntomas compatibles.

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La Junta de Andalucía declara área de alerta en Castilblanco de los Arroyos por mosquitos con virus del Nilo (Europa Press)

¿Qué medidas ayudan a la prevención de su picadura?

Las marismas cercanas a la comarca de la Vega del Guadalquivir la convierten en la zona más propensa para el mosquito Culex, causante de la enfermedad. Debido a ello, el 112 Andalucía ha reforzado la información pública ante un pico que podría alargarse hasta mediados de septiembre. También se han incrementado los trabajos de control y tratamiento de mosquitos transmisores, para prevenir futuros contagios y evitar una crisis como la de 2020 y 2021, en la que fallecieron siete personas.

Concretamente, la Diputación de Sevilla ha activado fumigaciones aéreas con tratamientos biocidas en el entorno de Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Utrera, con un área de seguridad de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos. Además, las autoridades han confirmado la presencia del virus en dos aves silvestres analizadas en el Parque Nacional de Doñana.

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Por su parte, el SES ha puesto a disposición de los ciudadanos el Plan de Vigilancia de Vectores 2026, integrado en el Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores. Este año, se han reforzado y ampliado los sistemas de vigilancia entomológica para favorecer la detección precoz y el control de riesgos.

Entre las recomendaciones figura mantener en buen estado las piscinas, estanques y balsas, así como vaciar y evitar la acumulación de agua en objetos como platos de macetas, jarras, cubos, juguetes, platos para animales y neumáticos. También se aconseja tapar los recipientes o depósitos de agua en el exterior, limpiar los canalones de los tejados y los desagües de los patios, y usar ropa de colores claros que cubra la mayor parte del cuerpo.

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Muestra del Virus del Nilo Occidental (FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS)

De la misma manera, los expertos desaconsejan el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el cabello, ya que pueden atraer insectos. Además, se recomienda emplear repelentes e insecticidas autorizados, disponibles en formatos como loción, espray o pulsera, e instalar mosquiteras en puertas y ventanas para impedir la entrada de mosquitos.

Cada vez hay más municipios afectados, pero no hay una situación alarmante

La expansión geográfica de la alerta ha obligado a incluir nuevos territorios. El municipio de Benacazón se ha incorporado recientemente a las áreas en alerta por la circulación del mosquito transmisor, lo que eleva a 20 las localidades afectadas, todas en la provincia de Sevilla, según ha informado el Diario de Sevilla.

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El subdirector de Protección de la Salud de la Junta, Ulises Ameyugo, ha hecho un llamamiento urgente a la concienciación y colaboración ciudadana para usar repelentes al amanecer y anochecer, vestir ropa clara y ligera y evitar que críen en las macetas de los patios.

Este año la Junta mantiene activas 223 trampas de monitoreo entre mayo y noviembre. Sin embargo, los meses más complicados son agosto y septiembre; son los más críticos para la transmisión a humanos, pues las infecciones suelen darse dos o tres semanas después de detectarse en animales.

Operarios realizan trabajos de control y tratamiento de mosquitos transmisores del virus del Nilo occidental en la localidad sevillana de Los Palacios (Francisco J. Olmo / Europa Press)

Asimismo, el biólogo Rubén Bueno ha explicado para ABC Sevilla que un invierno muy húmedo y una primavera cálida superior a los 20 grados favorecen las densidades de mosquitos. Afortunadamente, las labores de detección de casos leves aportan un valor estadístico fidedigno en comparación con años como 2024, la peor temporada histórica con 158 casos y 20 muertes.

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Desde el CSIC confirman que la situación actual está lejos de ese año, ya que en estas fechas de 2024 se registraban más de 50 casos graves frente a los actuales. De este modo, se espera que algunas de las localidades salgan de este seguimiento activo: Torredonjimeno (Jaén) saldrá de alerta el 7 de agosto, Constantina el 10, Almensilla y Gelves el 14, y otras localidades progresivamente hasta Benacazón, que la mantendrá hasta el 1 de septiembre.