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Para ser psicólogo en España tienes que pagar 14.000 euros al año: un experto explica cómo funciona el proceso

Miles de graduados terminan cada año la carrera de psicología, pero no todos pueden ejercer de inmediato

Una persona con portapapeles y una persona sentada con las manos entrelazadas. Se ve parte de un estante con objetos decorativos
Personas en sesión de consulta psicológica.
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Terminar la carrera de Psicología no basta para poder ejercer en el ámbito sanitario en España. Quienes quieren pasar consulta deben optar entre conseguir una de las limitadas plazas del PIR o cursar un máster habilitante que, en algunas universidades privadas, puede alcanzar los 14.000 euros. Es una realidad a la que cada año se enfrentan miles de graduados cuando terminan sus estudios.

El psicólogo y creador de contenido Ángel Macías ha puesto el foco sobre esta situación en un vídeo publicado en TikTok. En él explica cuáles son las dos vías legales para ejercer como psicólogo sanitario en España y critica las barreras económicas que, a su juicio, afrontan quienes terminan el grado. “En España hay dos maneras de ser psicólogo y hacerlo de forma legal”, comienza diciendo antes de desgranar cómo funciona el sistema.

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La primera opción es acceder al PIR (Psicólogo Interno Residente), un sistema de formación especializada similar al MIR de los médicos que permite trabajar en la sanidad pública. Sin embargo, Macías considera que el número de plazas disponibles resulta insuficiente en comparación con el volumen de nuevos graduados.

“Del PIR sacan 300 plazas al año y solo en España salen 8.000 psicólogos al año. ¿No te das cuenta de que los números fallan?”, afirma en el vídeo. Según explica, incluso quienes consiguen superar este proceso pueden verse obligados a compaginar su trabajo en la sanidad pública con la consulta privada para mejorar sus ingresos.

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Una adolescente de cabello castaño sentada en un sillón con la cabeza baja mira hacia abajo frente a una mujer adulta que escribe en una libreta.
Una adolescente se sienta frente a una psicóloga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un máster obligatorio para ejercer

La otra vía para ejercer consiste en cursar el Máster en Psicología General Sanitaria, un título habilitante imprescindible para trabajar en el ámbito privado. Macías sostiene que la oferta de plazas en las universidades públicas es muy limitada, lo que obliga a numerosos graduados a recurrir a centros privados. Como ejemplo, menciona el caso de Málaga: “Salen mil psicólogos al año y solo hay treinta plazas públicas”.

Para quienes no consiguen acceder a una universidad pública, el coste del máster puede rondar los 14.000 euros. “Vas a la universidad privada, pegas en la puerta y te dicen: ‘Nada, no pasa nada, 14.000 euros’”, relata de forma irónica, criticando que muchos estudiantes tengan que endeudarse o depender económicamente de sus familias para completar la formación necesaria.

Macías también cuestiona el contenido del máster y sostiene que no justifica el desembolso económico que supone para los alumnos. “No aprendes una mierda, porque es un resumen breve y estúpido de lo que hiciste en la carrera. Simplemente es para sacarte el dinero”, afirma.

Adolescente con cabello rizado sentada en sillón rosa frente a mujer con gafas que sostiene libreta y bolígrafo. Fondo con estantes y plantas. Póster de salud mental.
Una psicóloga atiende a una adolescente en una consulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coste de acceder a la profesión

Además, Macías recuerda que durante los dos años que suele durar esta formación, muchos estudiantes deben compaginar las clases con otros trabajos para poder afrontar los gastos del día a día, ya que las prácticas obligatorias no suelen estar remuneradas. En su opinión, esta situación retrasa la incorporación de muchos graduados al ejercicio de la psicología sanitaria y prolonga el tiempo necesario para rentabilizar la inversión realizada.

El psicólogo también aprovecha su intervención para explicar por qué, en su opinión, una sesión de terapia privada puede rondar los 60 o 70 euros. Según argumenta, esa cantidad no se traduce íntegramente en ingresos para el profesional, ya que debe afrontar el alquiler de la consulta o el porcentaje que retiene el gabinete, además de la cuota de autónomos, el IRPF y otros gastos asociados al ejercicio de la profesión.

Con esos cálculos, sostiene que un psicólogo puede necesitar realizar cientos de consultas únicamente para recuperar la inversión realizada en el máster. “Las primeras 500 sesiones son simplemente para recuperar el dinero invertido en el máster”, asegura. También estima que un profesional puede tardar entre un año y medio y dos años en conseguir una cartera estable de pacientes que le permita alcanzar ese objetivo.

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