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El único café de Europa se cultiva en Canarias y busca hacer historia: ya tramita su sello de Indicación Geográfica Protegida

El Gobierno de Canarias ha elevado a la Comisión Europea el expediente de la IGP ‘Café de Agaete’, tras superar sin alegaciones la fase de información pública nacional

Proceso de producción del Café de Agaete, en Gran Canaria (Turismo de Gran Canaria)
Proceso de producción del Café de Agaete, en Gran Canaria (Turismo de Gran Canaria)
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El único café europeo quiere hacer historia. El ‘Café de Agaete’, cultivado íntegramente en Gran Canaria, ha dado un paso más en el camino para entrar en la lista de los productos con Indicación Geográfica Protegida (IGP), un sello distintivo de la Unión Europea que garantizará la protección legal del único café que se cultiva en España y en toda Europa.

El Gobierno de Canarias ha elevado a la Comisión Europea el expediente de la IGP ‘Café de Agaete’, tras superar sin alegaciones la fase de información pública nacional. La iniciativa había sido impulsada por la Asociación Agroagaete y el Ayuntamiento de Agaete, respaldados ambos por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). Tras el traslado de la documentación a Bruselas, los órganos comunitarios dispondrán de seis meses para examinar la solicitud.

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No hablamos de un café cualquiera, sino de uno de los productos más especiales cultivados en España. La tradición cafetera del Valle de Agaete se remonta al siglo XIX, cuando se introdujo la variedad Arabica Typica, aunque no fue hasta finales de siglo cuando este producto alcanzó la proyección internacional, cuando obtuvieron una medalla de bronce en la Exposición Universal de París de 1889.

Valle de Agaete, en Gran Canaria (Flickr)
Valle de Agaete, en Gran Canaria (Flickr)

Este cultivo es especial porque se desarrolla a una altitud de entre 150 y 550 metros sobre el nivel del mar, bajo unas condiciones agroclimáticas caracterizadas por la estabilidad térmica de la zona. La futura IGP reconocería precisamente ese factor: la relación entre el medio geográfico de la producción y la calidad y reputación del producto. Este café se cultiva en suelos volcánicos, bajo la sombra de naranjos, mangos, guayabos y aguacates, un ecosistema que rodea a una producción que apenas supera los 1500 kg.

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Solo el café de Agaete podrá llamarse así

A partir de su aprobación, todo el que quiera denominarse ‘Café de Agaete’ debe cumplir el pliego de condiciones de la IGP, demostrando que el proceso se ha ejecutado íntegramente en el municipio de Agaete, desde la recolección manual selectiva hasta el procesado húmedo y seco del grano verde, tostado o molido. Cuando el sello comunitario se haga efectivo, el café de Agaete se convertirá en el primer café con Indicación Geográfica Protegida de la Unión Europea.

La solicitud de este registro, explican sus promotores, busca respaldar la labor del sector agrícola local. “Representa un aval a la solidez técnica de la propuesta y un paso decisivo hacia la protección legal de un producto singular de Gran Canaria”, subrayó el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, sobre este avance. El responsable autonómico añadió que la resolución es “un respaldo al trabajo riguroso y una recompensa al esfuerzo del sector cafetero”.

Una vez la Comisión Europea valide la documentación, el expediente se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Tras un periodo final de información pública de tres meses a nivel comunitario, el proyecto quedaría finalmente aprobado, previsiblemente no antes de mediados de 2027. Solo entonces, el ‘Café de Agaete’ quedará inscrito definitivamente en el registro oficial europeo, haciendo historia en el universo cafetero.

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