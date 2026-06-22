La ciencia lo confirma: estos son los mejores ejercicios para activar el nervio vago

El psiquiatra Fernando Mora en un reciente vídeo. (@doctormora_/Tiktok)

Activar el nervio vago puede ayudar a que el cuerpo salga del “modo alerta” y active el sistema nervioso parasimpático, el circuito que regula la calma. Lo explica el psiquiatra y divulgador Fernando Mora en una de sus últimas publicaciones de su cuenta de TikTok (@@doctormora_). Pero, ¿cómo?

El especialista recuerda que este nervio se extiende “desde la cabeza hasta el intestino” y conecta el cerebro con “casi todos los órganos vitales”. Según su explicación, estimularlo favorece que el organismo “baje revoluciones” cuando hay tensión o exceso de activación.

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El especialista indica que existen tres ejercicios simples para estimularlo. Eso sí, advierte de que no reemplazan un tratamiento médico ni la visita a un terapeuta cuando los picos de ansiedad y estrés son abrumadores y requieren la atención de un profesional.

Encontrar la calma desde los pulmones

El primer recurso que propone es la búsqueda de una respiración lenta y profunda, con una pauta concreta: inhalar por la nariz y prolongar la exhalación. Mora indica que esta forma de respiración “es capaz de bajar la frecuencia cardíaca” y de llevar a una “calma mental”.

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El frío que reactiva

El segundo ejercicio se basa en el frío aplicado de forma breve. El psiquiatra aconseja mojarse la cara con agua fría, en especial “las mejillas y el cuello”, porque eso activa el nervio vago y pone en marcha respuestas parasimpáticas. En ese punto, insiste en que la idea no es forzar el cuerpo ni exponerse a incomodidad extrema: “No hace falta sufrir y congelarse la cara”. Lo importante, según Mora, es hacerlo de modo “breve, progresivo y seguro”.

Una canción de fondo para tranquilizarse

La tercera técnica que recomienda es tararear o cantar suavemente, alargando los sonidos, una práctica que vinculó con el yoga. Para el especialista, “activar suavemente la garganta y la voz” favorece una respiración más lenta y una sensación corporal de calma.

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Qué otras funciones tiene el nervio vago

La anatomía del nervio vago se caracteriza por un trayecto complejo y por la presencia de múltiples ramas que inervan diferentes estructuras del organismo. Su distribución explica que no intervenga en un solo órgano, sino en una red que abarca desde la garganta hasta el abdomen.

Se trata de un nervio mixto, con fibras sensoriales, motoras y parasimpáticas, que nace en el bulbo raquídeo y recorre cuello, tórax y abdomen. Esa extensión anatómica, que da sentido a su nombre derivado del latín vagari, “vagar”, lo convierte en una estructura clave para varias funciones corporales básicas.

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En el plano motor, facilita la deglución y la fonación al actuar sobre la faringe y la laringe. En el plano vegetativo, regula procesos involuntarios esenciales; en el sensitivo, recoge información de áreas periféricas y viscerales.

Los trastornos asociados a este nervio pueden ser inflamatorios, funcionales o traumáticos. La neuritis del nervio vago provoca inflamación con dolor y dificultad para tragar o hablar, mientras que la disfunción vagal puede manifestarse con bradicardia, arritmias o problemas digestivos.

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El nervio vago conecta el cerebro con órganos como el corazón, los pulmones y el aparato digestivo, y su papel en la regulación parasimpática explica por qué una alteración en este décimo par craneal puede afectar a la frecuencia cardiaca, la respiración, la deglución, la voz y la digestión.

Su componente sensorial aporta sensibilidad a zonas como la oreja externa, la faringe y las vísceras torácicas y abdominales. Esa combinación de funciones motoras, sensitivas y vegetativas hace que cualquier lesión o disfunción tenga manifestaciones muy distintas según la estructura afectada.

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