Detienen a un hombre en Palma por agredir sexualmente a la nieta más pequeña de su expareja

Un agente de la Policía Nacional de Palma (Javier Fernández / Europa Press)

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La Policía Nacional detuvo el domingo en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente, de forma reiterada, a la nieta menor de edad de su expareja, según ha podido saber Europa Press. La información ha llegado a las autoridades a través de una llamada al 091 que alertó sobre una posible agresión sexual en un domicilio de la capital balear.

En ese momento, varias patrullas acudieron al lugar y entrevistaron a los familiares de la víctima, quienes confirmaron que en la vivienda residían la menor, su abuela y la antigua pareja sentimental de esta última. La Jefatura Superior de Policía de Baleares ha confirmado que la abuela escuchó ruidos extraños en la habitación de su expareja y, al entrar, sorprendió al hombre desnudo junto a la niña. El sospechoso intentó justificar la situación afirmando que ambos estaban cambiándose de ropa.

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Dos agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, de espaldas (Policía Nacional)

Durante la intervención policial, la familia supo que el hombre había sometido a la menor a agresiones sexuales repetidas y la había amenazado con matar a sus padres si contaba lo ocurrido. Por miedo, la niña no reveló los hechos antes. El detenido, ante los agentes, reconoció que llevaba tiempo cometiendo estos abusos, que comenzaron con tocamientos y derivaron en violaciones.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) registraron la habitación del acusado y tomaron declaración a los perjudicados. El hombre permanece detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual.

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