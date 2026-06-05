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Hacienda apunta a vivienda, sanidad y educación como prioridades para los presupuestos

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Madrid, 5 jun (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de elaboración de los presupuestos de 2027, que sitúa entre sus prioridades el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas.

Esta orden constituye el inicio del proceso de elaboración de las cuentas, ya que da instrucciones a los distintos departamentos del Estado para que delimiten sus necesidades presupuestarias para el próximo año, que tendrán que remitir a Hacienda junto a la correspondiente memoria explicativa en el plazo de un mes.

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Este es un procedimiento interno dentro de la Administración del Estado que no implica necesariamente que el Gobierno presente un proyecto de presupuestos ni le acota un plazo para hacerlo. De hecho, en 2025 se publicó la orden para confeccionar las cuentas de 2026, pero estas nunca llegaron a presentarse.

Tal y como habían avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, la orden ministerial prevé unas cuentas orientadas al crecimiento sostenible, la modernización económica y el refuerzo del Estado del bienestar, manteniendo el compromiso con la estabilidad presupuestaria.

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Así, el texto apunta que será prioritario en la asignación de recursos el fortalecimiento del Estado del bienestar, con medidas para preservar el poder adquisitivo de las pensiones y mejorar la sanidad pública, lo que incluye un "refuerzo de la atención primaria", ampliar la cartera de servicios, reducir listas de espera o modernizar equipamientos.

Junto a esto, se apuesta por la educación pública, con mejora de la calidad y la formación del profesorado; y por el acceso de los jóvenes tanto a un empleo digno de calidad como a la vivienda.

En ese sentido, la orden considera prioritario aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, con especial apoyo para jóvenes y colectivos vulnerables, al tiempo que ofrece herramientas a comunidades autónomas y municipios para contener los precios del alquiler.

A esto se añade la promoción de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el impulso a la creación de empleo de calidad, el avance hacia una economía más sostenible e inclusiva o el fomento de una transición ecológica justa.

Asimismo, apunta que las cuentas "se ejecutarán dentro de un nuevo contexto en el marco de las relaciones con las administraciones territoriales" con la implantación del nuevo sistema de financiación, pese a que se encuentra todavía en una fase muy inicial de negociación.

Los futuros presupuestos tendrán en cuenta los informes de revisión del gasto de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) e irán acompañados de los informes de impacto de género; de infancia, adolescencia y familia; de alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible; de alineamiento con la transición ecológica y de juventud. EFE

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