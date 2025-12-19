Así es el Pilatus, el avión que ha pilotado la princesa Leonor

El avión cuenta con un motor turbohélice y aviónica similar a la de los cazas de quinta generación. (Ministerio de Defensa)

El icónico C-101, con el que decenas de pilotos del Ejército del Aire, y ahora también del Ejército del Espacio, se han formado, se despide tras 45 años de servicio. Su reemplazo se llama Pilatus PC-21, un avión fabricado en Suiza que ya ha sido probado en solitario por la princesa Leonor. El nuevo avión marca un salto hacia tecnología internacional de vanguardia.

El Ejército del Aire y del Espacio ha adquirido 40 unidades del PC-21, un avanzado avión de entrenamiento fabricado por Pilatus Aircraft. Su sede se encuentra en Stans, Suiza. “Es el sistema de entrenamiento más avanzado del mundo”, afirma Markus Bucher, consejero delegado de la compañía.

Este reconocimiento se refuerza tras el acuerdo firmado en marzo entre Pilatus y la estadounidense Lockheed Martin, que permitirá ofrecer soluciones de formación a medida para clientes que operan aviones de combate de quinta generación, como el F-35.

España entre los principales clientes

El C-101, además de avión de la Patrulla Águila, ha sido el principal reactor de entrenamiento del Ejército del Aire. Su despedida oficial se celebró este fin de semana en el festival aéreo ‘Aire 25’ en San Javier, tras su baja confirmada en febrero.

Con 40 unidades, España es uno de los principales clientes del PC-21 a nivel mundial. Francia ha comprado 26 aviones desde 2018, mientras que países como Australia, Arabia Saudita, Canadá, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Reino Unido, Singapur y Suiza también operan este avión. Se considera que es uno de los entrenadores más avanzados del mundo.

Durante el festival aéreo en San Javier, el rey Felipe VI voló en un PC-21 acompañado de un instructor de la Academia General del Aire (AGA), realizando maniobras junto a otra aeronave y tras un briefing previo con los instructores. Se espera que la princesa Leonor se forme próximamente en este mismo aparato al ingresar en la AGA.

¿Cómo es el avión?

El Pilatus PC-21 hizo su primer vuelo el 1 de julio de 2002 y está en servicio desde 2008 en la Fuerza Aérea Suiza. Entre sus características destacan:

Tripulación: dos (alumno e instructor)

Longitud: 11,2 m

Envergadura: 9,1 m

Altura: 3,7 m

Superficie alar: 15,2 m²

Peso vacío: 2.270 kg

Peso cargado: 3.100 kg

Peso máximo al despegue: 4.250 kg

Motor: 1× turbohélice Pratt & Whitney Canada PT6A-68B, 1.632 CV

Velocidad máxima: 785 km/h

Alcance: 1.333 km

Techo de vuelo: 11.580 m

El avión cuenta con un motor turbohélice y aviónica similar a la de los cazas de quinta generación, y puede emplearse en diferentes fases de entrenamiento: vuelo básico, avanzado, gestión de misión completa y simulación integrada. La cabina es tándem (alumno adelante e instructor detrás), presurizada, con visión panorámica y resistente a impactos de aves.

El rey Felipe VI sube al avión PC-21. (Infobae España)

Está equipada con sistema de oxígeno a bordo (OBOGS), aire acondicionado y asientos eyectables Martin-Baker CH16C Zero-Zero, además de un sistema anti-G para reducir los efectos de las altas fuerzas G durante maniobras acrobáticas.

Pilatus Aircraft, fundada en 1939 y con sede en Stans, Suiza, se especializa en aviones de entrenamiento militar y emplea a unas 1.100 personas, consolidándose como un referente global en este segmento.