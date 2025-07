Las series más populares de Prime Video en España para engancharse este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Prime Video ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Prime Video España

1. Ballard

La inspectora Renée Ballard se sumerge en una red de asesinatos y corrupción mientras persigue a un cruel asesino en serie y descubre una siniestra conspiración policial que amenaza todo lo que defiende. Con sus propios demonios acechándola, Ballard debe burlar a criminales y colegas para proporcionarle la tan esperada justicia a las víctimas y sus familias.

2. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

3. Éramos Mentirosos (We Were Liars)

Un año después de que un accidente la dejara amnésica, Cadence (17 años), regresa a Beechwood, una isla cerca de Martha's Vineyard, en busca de respuestas. Tres generaciones de la distinguida familia Sinclair se reúnen en su utopía veraniega, pero nadie habla del accidente, ni sus amigos de la infancia, "Los Mentirosos", ni su primer amor, Gat, lo que la obliga a descubrir la verdad por sí misma.

4. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

5. Melodi Grand Prix

El Melodi Grand Prix, también conocido como MGP o Norsk Melodi Grand Prix, es una competición musical anual organizada por la NRK, televisión pública noruega. La competición sirve para elegir a su canción y representante en el Festival de la Canción de Eurovisión. En 2006 se le añadieron al formato 3 semifinales y una repesca. Además la preselección se inspira claramente del Melodifestivalen, la final sueca.Desde su creación en 1960 para el debut del país en el Festival de Eurovisión, el certamen noruego se ha celebrado todos los años salvo en tres ocasiones. En 1970 Noruega boicoteó el Festival de Eurovisión para quejarse del sistema de votación y no hubo MGP. En 1991, la NRK estimó que las canciones recibidas para el concurso no llegaban al nivel mínimo exigible, por lo que canceló el MGP y decidió internamente encargar la representación al grupo Just 4 Fun. En 2002, Noruega fue descalificada del Festival de Eurovisión por ocupar el último lugar el año anterior.

6. Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration4

Desde el entrenamiento hasta el aterrizaje, esta docuserie sigue a la misión espacial Inspiration4, la primera integrada en su totalidad por una tripulación civil.

7. El hada y el pastor (견우와 선녀)

Seong-A, alumna de día y chamana de noche, es despreciada por ver fantasmas y hablar con ellos, pero sonríe y sigue adelante. Está acostumbrada a ser distinta. El bello Gyeon-U es asediado por el infortunio como una vela en medio del viento y Seong-A decide protegerle desde que entra en su templo andando boca abajo. Esta es una historia sobre el primer amor y sobre cómo el amor todo lo puede.

8. Shangri-La Frontier (シャングリラフロンティア)

"¿Cuándo fue la última vez que jugué a un juego que no fuera una mierda?" Este es un mundo en el futuro cercano donde los juegos que usan pantallas se consideran retro y muchos juegos de realidad virtual no llegan a un mínimo de calidad: son los llamados "juegos de mierda". A los que dedican sus vidas a completar estos juegos se les llama "cazadores de juegos de mierda" y Rakuro Hizutome es uno de ellos. El juego que ha elegido empezar a continuación es Shangri-La Frontier, un juego que goza de una gran crítica y más de 30 millones de jugadores. ¡La mejor historia de aventuras escrita por el jugador más fuerte de "juegos de mierda" está a punto de comenzar!

9. La mejor hermana (The Better Sister)

Chloe se mueve en los círculos más elitistas de Nueva York con su marido abogado Adam y su hijo adolescente Ethan a su lado, mientras su hermana Nicky, distanciada de ella, intenta llegar a fin de mes y mantenerse limpia de drogas. Cuando Adam es brutalmente asesinado, la investigación sacude a toda la familia y saca a la luz secretos que llevaban mucho tiempo enterrados.

10. Un chico ejemplar (굿보이)

Tras 11 años, la Policía de Insung acoge a antiguos deportistas de la selección nacional. Estos medallistas que fueron héroes se enfrentan hoy a una cruda realidad. Pese a estrecheces económicas, tragedias inesperadas y el desprecio de sus compañeros, aúnan fuerzas como fuerza operativa especial para enfrentarse a graves delitos con el valor y la destreza de sus tiempos como deportistas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.