Charlène de Mónaco viaja por primera vez a España como princesa: su esperado encuentro con los reyes Felipe y Letizia

Los reyes de España y los príncipe de Mónaco en la misa de inicio del pontificado de León XIV. (Casa Real)

La agenda internacional de las casas reales europeas arranca junio con una visita especialmente significativa. Este lunes 1 de junio, el príncipe Alberto II y la princesa Charlène de Mónaco aterrizan en Madrid para participar en los actos conmemorativos del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y el Principado, una celebración que servirá además para marcar un momento histórico para la familia Grimaldi.

Aunque Alberto de Mónaco ha viajado en numerosas ocasiones a nuestro país por compromisos deportivos, medioambientales e institucionales, esta será la primera vez que Charlène realiza una visita oficial a España desde que se convirtió en princesa de Mónaco tras su boda en 2011. Un desplazamiento poco habitual para una figura que suele medir cuidadosamente sus apariciones internacionales y que rara vez participa en viajes oficiales fuera del Principado.

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La visita, que se prolongará durante dos jornadas, tiene como eje principal la conmemoración de siglo y medio de relaciones diplomáticas entre ambos países. Un vínculo que se remonta a 1876 y que durante los últimos meses ha sido celebrado a través de distintas iniciativas culturales tanto en España como en Mónaco, con exposiciones, espectáculos y actividades gastronómicas destinadas a reforzar los lazos históricos entre ambas naciones.

Los Reyes visitan este lunes 1 de junio con Alberto de Mónaco y la princesa Charlène una muestra conmemorativa de la relación bilateral. (Casa Real)

La jornada más relevante tendrá lugar este lunes en Madrid. Durante la tarde, Alberto II mantendrá primero una reunión de trabajo con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Ambos mandatarios abordarán diversos asuntos de interés común antes de compartir un almuerzo privado. Posteriormente, el soberano monegasco se desplazará al Palacio de la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez.

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Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el acto previsto para el final del día, cuando Charlene haga su gran aparición pública en la capital española. La princesa acompañará a su marido en una visita al Real Jardín Botánico de Madrid, donde coincidirán con los reyes Felipe y Letizia Ortiz Rocasolano.

El encuentro reunirá a las dos parejas reales en uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Allí recorrerán varias exposiciones organizadas por la Embajada de Mónaco en España, entre ellas una muestra dedicada a los cinco siglos de historia compartida entre ambos países y otra centrada en la creación artística contemporánea del Principado.

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Los príncipes de Mónaco en una imagen reciente. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Un viaje con marcado carácter simbólico

Más allá de los actos oficiales, la visita tiene un importante componente simbólico. No solo supone el estreno institucional de Charlene en España, sino que también refuerza el papel que la princesa ha ido asumiendo progresivamente en la representación exterior de la Casa Grimaldi.

La comparación con generaciones anteriores resulta inevitable. Mientras que Grace Kelly y el príncipe Rainiero III visitaron España en varias ocasiones durante las décadas de 1960 y 1970, y Carolina de Mónaco representó al Principado en la boda de los entonces príncipes de Asturias, Charlene nunca había protagonizado un viaje oficial a nuestro país.

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La agenda concluirá el martes con una serie de compromisos centrados en la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, que celebra tanto el décimo aniversario de su delegación española como los veinte años de actividad de la organización. Será entonces cuando Alberto II pronuncie el único discurso previsto durante esta visita, centrado en la innovación, la sostenibilidad y la colaboración internacional.

Pero antes de eso, la imagen más esperada llegará este mismo lunes: la de Felipe y Letizia junto a Alberto y Charlene en Madrid, un encuentro que marcará uno de los momentos más destacados de la agenda real europea de este inicio de verano.

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