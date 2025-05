Un veterinario advierte sobre dos signos tempranos de insolación en perros

Un perro con calor. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con el verano a punto de llegar y las temperaturas aumentando cada día más, las autoridades no tardarán en darnos las advertencias respectivas para esta época del año: beber mucha agua, no salir a la calle en las horas de más calor y caminar por la sombra. Sin embargo, no nos avisan de lo peligroso que puede llegar a ser el periodo estival para los perros. Al no tener glándulas sudoríparas repartidas por el cuerpo, solo pueden regular su temperatura corporal a través de los jadeos y eliminar el sudor a través de las almohadillas de sus patas, tal y como explican desde la web de Purina. Si la temperatura corporal del animal aumenta considerablemente, podría sufrir una insolación.

Dos signos tempranos de insolación en perros

Hillary Pearce, una veterinaria de Hill Pets Nutrition, ha advertido de dos síntomas de insolación canina que aparecen rápidamente y que, sin una acción inmediata, pueden traer graves consecuencias. La experta, según recoge el diario británico Daily Express, ha hecho hincapié en que el golpe de calor requiere un “tratamiento urgente”.

“El jadeo excesivo y la inquietud son signos tempranos” ha apuntado. Asimismo, ha apuntado que los perros pueden parecer presas del pánico y babear en exceso. “Con el tiempo, si se les deja en este estado, se desplomarán y podrían morir muy rápidamente”, ha explicado.

Otros síntomas de golpe de calor en perros

Otros síntomas comunes de golpe de calor en perros son:

Aceleración del ritmo cardíaco , acompañada de jadeos con presencia de saliva y una respiración rápida y agitada.

La temperatura corporal del animal se eleva por encima de los 42 °C, cuando el rango normal oscila entre los 38 y 39 °C.

Disminución de glucosa y electrolitos en el organismo, que puede manifestarse con temblores, debilidad muscular y falta de coordinación. En ciertos casos, el perro puede presentar vómitos y diarrea.

Las mucosas y encías pueden adquirir un tono azulado debido a la hipoxia sanguínea.

En situaciones graves, el animal puede perder la conciencia y sufrir complicaciones como hemorragias, insuficiencia renal o hepática, daño cerebral e incluso fallo multiorgánico.

Cómo actuar cuando al perro le está dando un golpe de calor

Cuando nuestro peludo está sufriendo una de estas crisis, según menciona Pearce, es vital que “se enfríe lo antes posible”. Estos son los pasos que se deberán seguir, según Purina:

El primer paso es reducir la temperatura corporal del animal, para lo cual se debe mojar constantemente con agua a temperatura templada. No se recomienda cubrirlo con toallas, bañarlo con agua muy fría ni aplicarle hielo, salvo indicación veterinaria.

Es importante ofrecerle agua fresca para beber, pero sin que ingiera grandes cantidades de forma rápida, de modo que su hidratación se estabilice gradualmente.

Lo siguiente será acudir al veterinario y describir con detalle el episodio que ha sufrido el animal.

Cómo evitar un golpe de calor en el perro

Perro con calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una serie de precauciones que se deben tener en cuenta para evitar un golpe de calor, según Survet:

Mantener siempre agua fresca y accesible para el animal.

Asegurar que permanezca en espacios amplios, ventilados y con sombra.

Alimentarlo en las primeras o últimas horas del día, especialmente durante las jornadas de calor intenso o tras la actividad física.

Sacarlo a pasear en horarios frescos, evitando las horas centrales de mayor temperatura.

Evitar ejercicios bruscos o intensos.

Nunca dejarlo solo dentro del coche.