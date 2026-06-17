España

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

El sector de la construcción e inmobiliario concentra casi un tercio de estas firmas que llevan años activas en números rojos, que aumentaron un 19% en la pandemia y suponen ya el 3% del total

Guardar
Google icon
oficinas en Lima
Varios trabajadores en una oficina.

Un estudio elaborado por Informa D&B, filial de Cesce, revela que 35.276 sociedades en España se pueden calificar como empresas zombis, un 27% menos que en 2023. Sin embargo, esto supone que cerca del 3% del total de compañías activas en el país entran en esta categoría, que describe negocios que llevan años abiertos, pagan sus cuentas mes a mes y mantienen a sus empleados, pero arrastran deudas que nunca logra saldar. Una empresa zombi no crece, no innova y no tiene capacidad real de mejorar su situación. Sobrevive porque el banco le sigue renovando los préstamos y porque cerrar generaría más problemas de los que resuelve, pero los ingresos que genera no alcanzan para devolver lo que debe ni para invertir en nada nuevo.

En concreto, el término “empresa zombi” designa a aquellas sociedades que generan ingresos suficientes para pagar sus costes operativos y los intereses de su deuda, pero son incapaces de amortizar el capital de esa deuda o de destinar recursos a crecer. El estudio de Informa D&B aplica criterios precisos: se trata de firmas activas con más de diez años de existencia y una ratio de cobertura de intereses negativa durante dos ejercicios consecutivos. Quedan excluidas las holdings, las entidades financieras y las pertenecientes a grupos empresariales.

PUBLICIDAD

Estas compañías sobreviven, en gran medida, porque los bancos prefieren refinanciar antes que asumir pérdidas contables, y porque entornos de tipos de interés bajos reducen la presión sobre su deuda. El resultado es que los recursos financieros, laborales y materiales quedan bloqueados en organizaciones que no los aprovechan de forma productiva, frenando el dinamismo del tejido empresarial en su conjunto. El dato del 49% de las empresas identificadas en 2025 que permanece en la misma situación ilustra que el problema no remite de forma simple.

El covid impulsó su crecimiento

El origen del repunte reciente hay que buscarlo en la crisis sanitaria. El volumen de empresas zombi se incrementó un 19% entre 2021 y 2022 como consecuencia directa del impacto del Covid-19, antes de iniciar su tendencia a la baja en 2023. Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, señaló que las cifras “han mejorado notablemente respecto a 2023”, aunque reconoció que el descenso se produce tras ese crecimiento previo. Un 5% de las más de 35.600 sociedades que existían en 2025 ya ha cesado su actividad, de forma oficial o no.

PUBLICIDAD

Personas trabajando en la oficina (Adobe Stock)
Personas trabajando en la oficina (Adobe Stock)

Por tamaño, el fenómeno afecta de forma abrumadora a las microempresas, que concentran el 81% de los casos. Las pequeñas empresas representan cerca del 10%, las medianas un 5% y las grandes casi el 4%. Este último dato rompe la idea de que el problema es exclusivo de los negocios más pequeños.

Por sectores y regiones

El desglose sectorial revela que construcción y actividades inmobiliarias acumula el mayor volumen, con el 31% del total, del que un 24% corresponde únicamente al segmento inmobiliario. Le sigue comercio, con un 19%, y servicios empresariales, con un 14,5%. En el extremo opuesto, industrias extractivas apenas alcanza el 0,27%, mientras que educación, energía y sanidad se sitúan por debajo del 2%.

Geográficamente, la mitad de estas sociedades se concentra en tres comunidades:  Madrid acumula el 20,5% del total, Cataluña el 18% y Andalucía el 11%. Valencia suma el 10%, Galicia el 7% y el País Vasco algo más del 5%. La distribución refleja, en buena parte, el peso económico relativo de cada territorio dentro del mapa empresarial español.

Temas Relacionados

Empresas EspañaInversiónDeudas EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

El socialista ha comparecido durante tres horas y media imputado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, además de delitos fiscales y contrabando por las joyas de su caja fuerte

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

El experto recomienda utilizar esta tecnología para evitar imprevistos como medidas que no cuadran o costes extra durante el proceso

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha terminado en torno a las 12.28 horas de este miércoles

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El líder del Ejecutivo aguanta una tensa sesión de control marcada por las acusaciones de la oposición y los ultimátums de sus aliados

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido hoy en el primer expresidente del Gobierno de España en declarar como investigado ante un tribunal. Ha defendido su inocencia y negado toda ilegalidad.

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles