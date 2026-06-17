Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Varios trabajadores en una oficina.

Un estudio elaborado por Informa D&B, filial de Cesce, revela que 35.276 sociedades en España se pueden calificar como empresas zombis, un 27% menos que en 2023. Sin embargo, esto supone que cerca del 3% del total de compañías activas en el país entran en esta categoría, que describe negocios que llevan años abiertos, pagan sus cuentas mes a mes y mantienen a sus empleados, pero arrastran deudas que nunca logra saldar. Una empresa zombi no crece, no innova y no tiene capacidad real de mejorar su situación. Sobrevive porque el banco le sigue renovando los préstamos y porque cerrar generaría más problemas de los que resuelve, pero los ingresos que genera no alcanzan para devolver lo que debe ni para invertir en nada nuevo.

En concreto, el término “empresa zombi” designa a aquellas sociedades que generan ingresos suficientes para pagar sus costes operativos y los intereses de su deuda, pero son incapaces de amortizar el capital de esa deuda o de destinar recursos a crecer. El estudio de Informa D&B aplica criterios precisos: se trata de firmas activas con más de diez años de existencia y una ratio de cobertura de intereses negativa durante dos ejercicios consecutivos. Quedan excluidas las holdings, las entidades financieras y las pertenecientes a grupos empresariales.

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Estas compañías sobreviven, en gran medida, porque los bancos prefieren refinanciar antes que asumir pérdidas contables, y porque entornos de tipos de interés bajos reducen la presión sobre su deuda. El resultado es que los recursos financieros, laborales y materiales quedan bloqueados en organizaciones que no los aprovechan de forma productiva, frenando el dinamismo del tejido empresarial en su conjunto. El dato del 49% de las empresas identificadas en 2025 que permanece en la misma situación ilustra que el problema no remite de forma simple.

El covid impulsó su crecimiento

El origen del repunte reciente hay que buscarlo en la crisis sanitaria. El volumen de empresas zombi se incrementó un 19% entre 2021 y 2022 como consecuencia directa del impacto del Covid-19, antes de iniciar su tendencia a la baja en 2023. Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, señaló que las cifras “han mejorado notablemente respecto a 2023”, aunque reconoció que el descenso se produce tras ese crecimiento previo. Un 5% de las más de 35.600 sociedades que existían en 2025 ya ha cesado su actividad, de forma oficial o no.

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Personas trabajando en la oficina (Adobe Stock)

Por tamaño, el fenómeno afecta de forma abrumadora a las microempresas, que concentran el 81% de los casos. Las pequeñas empresas representan cerca del 10%, las medianas un 5% y las grandes casi el 4%. Este último dato rompe la idea de que el problema es exclusivo de los negocios más pequeños.

Por sectores y regiones

El desglose sectorial revela que construcción y actividades inmobiliarias acumula el mayor volumen, con el 31% del total, del que un 24% corresponde únicamente al segmento inmobiliario. Le sigue comercio, con un 19%, y servicios empresariales, con un 14,5%. En el extremo opuesto, industrias extractivas apenas alcanza el 0,27%, mientras que educación, energía y sanidad se sitúan por debajo del 2%.

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Geográficamente, la mitad de estas sociedades se concentra en tres comunidades: Madrid acumula el 20,5% del total, Cataluña el 18% y Andalucía el 11%. Valencia suma el 10%, Galicia el 7% y el País Vasco algo más del 5%. La distribución refleja, en buena parte, el peso económico relativo de cada territorio dentro del mapa empresarial español.