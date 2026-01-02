España

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

Frente a esta situación, el experto de Fr Passion propone una alternativa sencilla y basada en el conocimiento técnico

Guardar
Las ruedas de un coche
Las ruedas de un coche (Freepik)

Muchos conductores en España aplican técnicas de conducción con la intención de reducir el consumo de combustible, sin saber que podrían estar logrando el efecto contrario. Según un especialista de Fr Passion (@frpassion.com en TikTok), existe un error común en la forma en que se utilizan las marchas del vehículo con el objetivo de ahorrar gasolina.

El experto advierte que “si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”, una afirmación que pone en el centro del debate los hábitos al volante y su impacto directo en la eficiencia del motor. Pone el foco en una práctica extendida entre los conductores, que es circular en marchas largas a muy bajas revoluciones.

Frente a esta situación, el experto de Fr Passion propone una alternativa sencilla y basada en el conocimiento técnico. “Consejito del día: ve en una marcha adecuada a la velocidad a la que vayas”, afirma. Adaptar el cambio de marchas a la velocidad real del coche se presenta como la vía más eficaz para mantener el motor en un rango óptimo de funcionamiento, logrando así un consumo ajustado de combustible.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

El error de las marchas largas a bajas revoluciones

“Mucha gente va en marchas larguísimas a muy pocas revoluciones pensando que está ahorrando gasolina”, señala. Este comportamiento provoca que el coche vibre, responda mal y vaya forzado, lo que contradice la creencia popular sobre el ahorro de combustible. De acuerdo con el experto, en lugar de disminuir el gasto, esta costumbre puede tener consecuencias negativas tanto para el rendimiento como para la salud del motor.

“No es lo ideal, eso no es ahorrar, eso es hacer que el motor vaya incómodo y cuando un motor va incómodo es cuando más combustible gasta”, afirma en su explicación en Fr Passion. Así, el ahorro esperado se convierte en un consumo mayor, acompañado de un desgaste innecesario de las piezas internas y de posibles averías costosas a largo plazo.

La explicación técnica detrás de este fenómeno se relaciona con la exigencia que recibe el motor al funcionar fuera de su rango óptimo de revoluciones. El especialista insiste en que el vehículo, bajo estas condiciones, no solo pierde eficiencia sino que también incrementa el riesgo de averías, reduce la vida útil de componentes clave y puede afectar negativamente el rendimiento general del coche.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

La recomendación del experto

La recomendación se extiende a todos los conductores, independientemente de si utilizan motores de gasolina o diésel. El especialista invita a los usuarios a reflexionar sobre sus hábitos. Esta advertencia busca generar conciencia respecto a la importancia de seleccionar la marcha adecuada y abandonar prácticas que, lejos de ayudar, terminan perjudicando tanto el bolsillo como el vehículo.

La intervención del experto refuerza la idea de que el conocimiento técnico y la adaptación a las necesidades reales del motor son los factores que permiten una conducción realmente eficiente y segura. La clave reside en dejar de lado creencias infundadas y escuchar las recomendaciones de quienes conocen en profundidad el funcionamiento de los automóviles modernos y actuales.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y

Ensalada italiana de naranja e hinojo, una receta fresca, saludable y hecha con ingredientes de temporada

Esta ensalada es una bomba de sabores cítricos y frescos, una alternativa perfecta cuando en pleno invierno buscamos algo saludable fuera de las cremas y purés de verdura

Ensalada italiana de naranja e

La borrasca ‘Francis’ trae lluvias en gran parte del país y Canarias y Andalucía sufrirán fuertes vientos y oleaje

La nieve ha hecho acto de presencia en los Pirineos a primeras horas de la mañana

La borrasca ‘Francis’ trae lluvias

El BOE publica los criterios que regulan la atención y las prestaciones para personas con ELA en fase avanzada

La entrada en vigor de estos criterios supone un paso clave para garantizar la atención domiciliaria y la protección social de quienes conviven con ELA avanzada, facilitando también el trabajo de los equipos profesionales y de los cuidadores.

El BOE publica los criterios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión de combate europeo

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 2 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”