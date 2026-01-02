“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

Las ruedas de un coche (Freepik)

Muchos conductores en España aplican técnicas de conducción con la intención de reducir el consumo de combustible, sin saber que podrían estar logrando el efecto contrario. Según un especialista de Fr Passion (@frpassion.com en TikTok), existe un error común en la forma en que se utilizan las marchas del vehículo con el objetivo de ahorrar gasolina.

El experto advierte que “si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”, una afirmación que pone en el centro del debate los hábitos al volante y su impacto directo en la eficiencia del motor. Pone el foco en una práctica extendida entre los conductores, que es circular en marchas largas a muy bajas revoluciones.

Frente a esta situación, el experto de Fr Passion propone una alternativa sencilla y basada en el conocimiento técnico. “Consejito del día: ve en una marcha adecuada a la velocidad a la que vayas”, afirma. Adaptar el cambio de marchas a la velocidad real del coche se presenta como la vía más eficaz para mantener el motor en un rango óptimo de funcionamiento, logrando así un consumo ajustado de combustible.

El error de las marchas largas a bajas revoluciones

“Mucha gente va en marchas larguísimas a muy pocas revoluciones pensando que está ahorrando gasolina”, señala. Este comportamiento provoca que el coche vibre, responda mal y vaya forzado, lo que contradice la creencia popular sobre el ahorro de combustible. De acuerdo con el experto, en lugar de disminuir el gasto, esta costumbre puede tener consecuencias negativas tanto para el rendimiento como para la salud del motor.

“No es lo ideal, eso no es ahorrar, eso es hacer que el motor vaya incómodo y cuando un motor va incómodo es cuando más combustible gasta”, afirma en su explicación en Fr Passion. Así, el ahorro esperado se convierte en un consumo mayor, acompañado de un desgaste innecesario de las piezas internas y de posibles averías costosas a largo plazo.

La explicación técnica detrás de este fenómeno se relaciona con la exigencia que recibe el motor al funcionar fuera de su rango óptimo de revoluciones. El especialista insiste en que el vehículo, bajo estas condiciones, no solo pierde eficiencia sino que también incrementa el riesgo de averías, reduce la vida útil de componentes clave y puede afectar negativamente el rendimiento general del coche.

La recomendación del experto

La recomendación se extiende a todos los conductores, independientemente de si utilizan motores de gasolina o diésel. El especialista invita a los usuarios a reflexionar sobre sus hábitos. Esta advertencia busca generar conciencia respecto a la importancia de seleccionar la marcha adecuada y abandonar prácticas que, lejos de ayudar, terminan perjudicando tanto el bolsillo como el vehículo.

La intervención del experto refuerza la idea de que el conocimiento técnico y la adaptación a las necesidades reales del motor son los factores que permiten una conducción realmente eficiente y segura. La clave reside en dejar de lado creencias infundadas y escuchar las recomendaciones de quienes conocen en profundidad el funcionamiento de los automóviles modernos y actuales.